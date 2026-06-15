Emotiva despedida a Taty Almeida: Víctor Heredia entonó "Todavía cantamos" en su velorio
Familiares y referentes de Derechos Humanos despidieron a Taty Almeida. El músico Víctor Heredia emocionó a todos al entonar un verdadero himno de lucha.
En un marco de profunda tristeza y reconocimiento, se llevó a cabo el velorio de Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Durante la íntima ceremonia, el reconocido cantautor Víctor Heredia interpretó "Todavía cantamos" frente a su féretro, generando un clima de inmensa emoción.
El canto de Víctor Heredia para despedir a Taty Almeida
El sentido adiós a la dirigente defensora de los Derechos Humanos estuvo marcado por la presencia de familiares, militantes y destacadas figuras de la cultura popular. Uno de los momentos más conmovedores de la dolorosa jornada fue protagonizado por el músico Víctor Heredia, quien tomó el micrófono en medio de la sala para rendirle un tributo inolvidable.
IMPORTANTE: La imagen de Estela de Carlotto despidiendo a Taty Almeida que emocionó a todos: "Compañera de lucha"
Rodeado por la multitud que se acercó a darle el último adiós, el artista interpretó a capela su histórico tema "Todavía cantamos", una canción que se convirtió en un himno indiscutido de resistencia y memoria durante y después de la última dictadura cívico-militar.
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Un féretro lleno de simbolismo: El cajón de la histórica dirigente estuvo cubierto por el emblemático pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, numerosas flores y diversos pines representativos de sus eternas banderas sociales.
El acompañamiento del público: Los presentes acompañaron la sentida melodía con palmas y coros, visiblemente conmovidos y grabando el emotivo homenaje con las cámaras de sus teléfonos celulares.
El legado incansable de la referente seguirá vivo en la memoria colectiva del país, tal como lo reflejó este cálido y justo reconocimiento durante su sentida despedida.
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