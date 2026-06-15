Emotiva despedida a Taty Almeida: Víctor Heredia entonó "Todavía cantamos" en su velorio

El sentido adiós a la dirigente defensora de los Derechos Humanos estuvo marcado por la presencia de familiares, militantes y destacadas figuras de la cultura popular. Uno de los momentos más conmovedores de la dolorosa jornada fue protagonizado por el músico Víctor Heredia, quien tomó el micrófono en medio de la sala para rendirle un tributo inolvidable.