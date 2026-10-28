Villa Gesell: cerraron su local de ropa después de 15 años de presencia en la Costa Atlántica

"Durante muchos años elegimos hacer ese esfuerzo porque sabíamos lo que estábamos construyendo. Pero también entendimos que los sacrificios que tienen sentido en una etapa de la vida quizás dejan de tenerlo en otra. Y a todo eso se sumó Roma. Ella también hizo tres temporadas en Gesell: una desde la panza de mamá, y las otras dos durante sus primeros años de vida", relataron.

La experiencia le enseñó a la pareja de emprenedores que lo mejor era delegar en alguien más la apertura y gestión del local en Villa Gesell en la temporada pasada. "A nivel familiar, fue el mejor verano que vivimos en muchos años", confirmaron.

Con semejante epifanía, la pareja decidió concentrar la gestión de su empresa desde González Catán, provincia de Buenos Aires, y ni siquiera trasladarse a Villa Gesell este verano.

"Lo más difícil no es cerrar el local sino despedirnos de tantas personas que conocimos y de los vínculos que construimos durante todos estos años", expresaron antes de aclarar que la historia de Los Ojos de Buda sigue online.

"No nos vamos tristes. Nos vamos profundamente agradecidos y con la tranquilidad de haber entregado todo lo que teníamos para dar", dijeron.