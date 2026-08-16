Empleo privado: en mayo se perdieron más de 9.000 puestos y ya son 12 meses consecutivos de caída

La industria, entre los sectores más afectados

El retroceso del empleo privado no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas actividades. La industria manufacturera perdió 52.341 puestos (-4,5%), seguida por Comercio, con una reducción de 39.154 empleos (-3,1%).

También registraron fuertes bajas Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 13.915 puestos menos (-2,69%), e Intermediación financiera, que perdió 6.924 empleos (-4,6%).

En conjunto, estas cuatro ramas concentran el 49% del empleo asalariado registrado privado, alrededor de 3 millones de trabajadores, y acumulan retrocesos desde junio del año pasado.

Del otro lado, Agricultura, ganadería y silvicultura y Explotación de minas y canteras comenzaron a mostrar una recuperación desde febrero. No obstante, esta última actividad todavía acumula una caída interanual de 3.503 puestos (-3,88%).

La Construcción, Hoteles y restaurantes y Otros servicios también mostraron una desaceleración en el ritmo de destrucción de puestos.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida alcanza los 241.176 empleos privados registrados (-3,78%), mientras que el sector público redujo 79.865 puestos (-2,3%) y las casas particulares disminuyeron en 16.324 empleos (-3,52%).

En el mismo período, los autónomos registraron 119 puestos menos (-0,03%), mientras que el monotributo incorporó 160.573 nuevos inscriptos (+7,88%).

Junio tampoco mostró una recuperación

Los primeros datos correspondientes a junio tampoco reflejaron un cambio de tendencia. El empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos retrocedió 0,1% mensual, según la Encuesta de Indicadores Laborales.

La caída fue incluso algo mayor en el interior del país, donde alcanzó el 0,2%, frente al 0,1% registrado en el Gran Buenos Aires.