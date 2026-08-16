Empleo privado: en mayo se perdieron más de 9.000 puestos y ya son 12 meses consecutivos de caída
El salario real privado volvió a caer en junio y quedó por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de debilidad en mayo. El empleo privado registrado perdió 9.059 puestos (-0,15%), mientras que el crecimiento de otras modalidades de trabajo permitió amortiguar parcialmente la caída del empleo formal.
De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por la Secretaría de Trabajo, el empleo público sumó apenas 736 puestos (+0,02%) y el trabajo en casas particulares incorporó 1.352 empleos (+0,3%). A su vez, el monotributo sumó 2.676 nuevos inscriptos, mientras que los trabajadores autónomos disminuyeron en 3.059 (-0,79%).
La tendencia se vuelve más marcada al observar el último año. El empleo privado registrado perdió 135.438 puestos de trabajo (-2,16%). En el sector público, en tanto, la reducción fue de 16.701 empleos, equivalente al 0,49%, pese a que la reducción del empleo estatal fue uno de los principales ejes del discurso libertario.
En otras modalidades, las casas particulares registraron un incremento de 6.319 empleos (+1,4%), mientras que los autónomos tuvieron una baja de 6.514 (-1,65%). El monotributo incorporó 42.672 nuevos inscriptos, además de otros 2.967 (+1,3%) dentro del segmento social.
Sin embargo, el aumento de los trabajadores bajo el régimen simplificado no alcanzó para compensar la pérdida de puestos formales. Desde LCG remarcaron que "Aun cuando el Régimen de incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce los costos de contratación vía reducción temporal de las contribuciones patronales, se encuentra vigente desde marzo no esperamos un impacto sensible en el corto plazo sobre la creación de empleo formal", y señalaron que "la dinámica de la actividad, impulsada tanto por la demanda interna como la externa, es una variable de mayor peso a la hora de traccionar el mercado de trabajo que cualquier cambio en la legislación laboral".
La industria, entre los sectores más afectados
El retroceso del empleo privado no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas actividades. La industria manufacturera perdió 52.341 puestos (-4,5%), seguida por Comercio, con una reducción de 39.154 empleos (-3,1%).
También registraron fuertes bajas Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 13.915 puestos menos (-2,69%), e Intermediación financiera, que perdió 6.924 empleos (-4,6%).
En conjunto, estas cuatro ramas concentran el 49% del empleo asalariado registrado privado, alrededor de 3 millones de trabajadores, y acumulan retrocesos desde junio del año pasado.
Del otro lado, Agricultura, ganadería y silvicultura y Explotación de minas y canteras comenzaron a mostrar una recuperación desde febrero. No obstante, esta última actividad todavía acumula una caída interanual de 3.503 puestos (-3,88%).
La Construcción, Hoteles y restaurantes y Otros servicios también mostraron una desaceleración en el ritmo de destrucción de puestos.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida alcanza los 241.176 empleos privados registrados (-3,78%), mientras que el sector público redujo 79.865 puestos (-2,3%) y las casas particulares disminuyeron en 16.324 empleos (-3,52%).
En el mismo período, los autónomos registraron 119 puestos menos (-0,03%), mientras que el monotributo incorporó 160.573 nuevos inscriptos (+7,88%).
Junio tampoco mostró una recuperación
Los primeros datos correspondientes a junio tampoco reflejaron un cambio de tendencia. El empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos retrocedió 0,1% mensual, según la Encuesta de Indicadores Laborales.
La caída fue incluso algo mayor en el interior del país, donde alcanzó el 0,2%, frente al 0,1% registrado en el Gran Buenos Aires.
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