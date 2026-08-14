Despidos en la fábrica textil: el dramático relato de las trabajadoras en General Pacheco

Lejos de empatizar con el llanto de los dueños, las mujeres calificaron la actitud empresarial como una total falta de respeto. "Es una burla lo que nos hicieron. Jugaron con nosotros al venir un viernes a llorarnos para que no nos presentemos más y no pagarnos nada. Tenemos compañeras que tuvieron accidentes laborales y no pueden salir a buscar otro trabajo", denunciaron con indignación.

La bronca por la falta de aviso y la incertidumbre legal

El descargo político que realizó uno de los socios de la firma generó un fuerte repudio entre las operarias. Consideraron "insultante" que se culpe a los votantes por el cierre y cuestionaron duramente el accionar de la empresa por no haber dado un preaviso formal que les permitiera anticiparse al desastre.

"Están jugando con nosotras. Quedamos sin trabajo y sin un telegrama de despido", explicó otra de las trabajadoras, quien ya se encuentra enviando currículums sin éxito. Esta falta de notificación oficial las deja en un limbo legal y administrativo, ya que necesitan la desvinculación formal o una respuesta del Ministerio de Trabajo para saber si existe alguna mínima posibilidad de que la planta vuelva a operar.