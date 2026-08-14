Despidos en la fábrica textil: el dramático relato de las trabajadoras en General Pacheco
El cierre de la fábrica textil en Pacheco dejó 120 despidos. Las trabajadoras rechazaron las excusas empresariales y relataron su angustia.
Tras el sorpresivo cierre de la fábrica textil ubicada en la localidad de General Pacheco, las trabajadoras afectadas expresaron su profundo dolor y desesperación. En medio de la enorme incertidumbre por los despidos, las empleadas apuntaron duramente contra los empresarios y relataron su dramática situación económica ante las cámaras.
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El dolor de ser sostén de familia tras el cierre de la fábrica textil
El testimonio de las operarias dejó al descubierto la crudeza de quedarse sin ingresos de un día para el otro. Muchas de ellas son jefas de hogar y el único sostén económico de sus hijos.
"Tengo una hija de 9 años que depende de mí, pago alquiler y servicios. Nunca nos hicieron partícipes de sus ganancias, que tampoco nos hagan parte de su crisis", relató con angustia una de las empleadas, exigiendo que les devuelvan su fuente laboral ante la dificultad de conseguir un nuevo empleo en el actual contexto del país.
Deudas para comer y la "burla" de los empresarios
La crisis económica ya golpeaba a las trabajadoras mucho antes de recibir la noticia del cierre. Otra de las empleadas confesó que los sueldos no alcanzaban y que, durante los últimos meses, se vio obligada a comprar alimentos básicos utilizando la tarjeta de crédito.
Lejos de empatizar con el llanto de los dueños, las mujeres calificaron la actitud empresarial como una total falta de respeto. "Es una burla lo que nos hicieron. Jugaron con nosotros al venir un viernes a llorarnos para que no nos presentemos más y no pagarnos nada. Tenemos compañeras que tuvieron accidentes laborales y no pueden salir a buscar otro trabajo", denunciaron con indignación.
La bronca por la falta de aviso y la incertidumbre legal
El descargo político que realizó uno de los socios de la firma generó un fuerte repudio entre las operarias. Consideraron "insultante" que se culpe a los votantes por el cierre y cuestionaron duramente el accionar de la empresa por no haber dado un preaviso formal que les permitiera anticiparse al desastre.
"Están jugando con nosotras. Quedamos sin trabajo y sin un telegrama de despido", explicó otra de las trabajadoras, quien ya se encuentra enviando currículums sin éxito. Esta falta de notificación oficial las deja en un limbo legal y administrativo, ya que necesitan la desvinculación formal o una respuesta del Ministerio de Trabajo para saber si existe alguna mínima posibilidad de que la planta vuelva a operar.
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