Victoria Villarruel está "sumamente preocupada por los que hoy no tienen trabajo o no llegan a fin de mes"

Es sabido que la Casa Rosada tiene muy poca, por no decir directamente nula tolerancia a las críticas. Pero el gobierno libertario sabe asestar los golpes de la oposición y hasta los usa como insumos para sostener su ya remanida estrategia de la polarización al extremo. El problema que no logra resolver todavía es como manejar el fuego amigo. Y las críticas de los propios suelen ser las que más les duele. En ese camino, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei y Luis Caputo y golpeó allí donde más se siente el estrepitoso fracaso del modelo libertario: la falta de respuesta oficial al aumento del desempleo y la disparada del endeudamiento familiar.