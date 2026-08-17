Victoria Villarruel está "sumamente preocupada por los que hoy no tienen trabajo o no llegan a fin de mes"
Victoria Villarruel volvió a disparar contra el Gobierno del que forma parte y sugirió que a Milei no le importan ni el desempleo ni el endeudamiento familiar.
Es sabido que la Casa Rosada tiene muy poca, por no decir directamente nula tolerancia a las críticas. Pero el gobierno libertario sabe asestar los golpes de la oposición y hasta los usa como insumos para sostener su ya remanida estrategia de la polarización al extremo. El problema que no logra resolver todavía es como manejar el fuego amigo. Y las críticas de los propios suelen ser las que más les duele. En ese camino, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei y Luis Caputo y golpeó allí donde más se siente el estrepitoso fracaso del modelo libertario: la falta de respuesta oficial al aumento del desempleo y la disparada del endeudamiento familiar.
En la localidad santafesina de Venado Tuerto donde participó de la 90° Expo Venado, Villarruel aseguró estar "sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes" y disparó, una vez más, a la línea de flotación del tan golpeado como insostenible relato libertario.
Y siguió: "sin trabajo, no hay familia, sin familia, no hay producción. Lo potencial debiera ser un futuro bueno, exitoso, y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades".
Sin nombrarlos Villarruel advirtió además que la destrucción de más de 330 mil puestos de trabajo formales y la licuación de los salarios de los trabajadores no son prioridades para el tándem Milei - Caputo.
"Creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”, aseguró en ese sentido en un calro mensaje a la Casa Rosada que ya la definió como la enemiga N°1 del Gobierno.
En ese marco villarruel también se refirió a la situación del campo y la industria y sostuvo que el futuro de ambos sectores debería estar vinculado a una reducción de la carga tributaria. La Vicepresidenta afirmó además que el campo y la industria deberían avanzar hacia un esquema sin retenciones a las exportaciones.
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