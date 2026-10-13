En dos días, ya trasladaron a Marcos Paz al 40% de los presos de Villa Devoto

Coordinación judicial, evaluaciones médicas y canales de consulta para las familias

El proceso fue articulado previamente con las cámaras federales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y los juzgados con causas radicadas en Devoto, notificando cada movimiento para mantener la continuidad de los expedientes procesales. Asimismo, se contó con la mediación de la Iglesia católica para favorecer un clima pacífico durante la mudanza.

Desde la cartera penitenciaria remarcaron que el operativo priorizó el control médico y la trazabilidad de los pertenencias: cada interno atravesó un chequeo de salud antes de abordar las unidades y se montó un área de recepción médica de emergencia en el nuevo destino.

Para las familias de los internos, el SPF habilitó canales de consulta oficiales sobre cronogramas de visitas y nuevos pabellones de alojamiento:

Línea telefónica: 0810-222-1196

Plataforma web: asistente-consultas.spf.gob.ar (con validación de datos a través del Sistema Único de Visitas).

Continuidad educativa y laboral en el nuevo módulo de Marcos Paz

Las autoridades confirmaron que en el nuevo complejo de Marcos Paz se garantizará la continuidad pedagógica en los niveles primario, secundario y universitario, así como los talleres de formación profesional y laboral en los que participan los internos.

Los traslados continuarán de manera graduada durante las próximas semanas hasta concretar el vaciamiento total de la cárcel de Devoto, paso clave en la modernización de la infraestructura carcelaria federal.