En medio de empujones: así llegó Leopoldo Luque al nuevo juicio por Maradona
El neurocirujano, uno de los principales imputados en la causa, evitó hacer declaraciones ante una multitud de periodistas en una jornada marcada por el caos y la expectativa.
El inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo uno de sus momentos más intensos con la llegada de Leopoldo Luque a los tribunales de San Isidro, en una escena cargada de tensión, empujones y una fuerte presencia mediática. Desde temprano, el lugar estuvo colmado de cámaras, cronistas y curiosos que aguardaban el ingreso de uno de los siete imputados en la causa.
La expectativa era máxima y quedó reflejada en el caótico arribo del médico, quien se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. El ingreso de Luque se dio en medio de gritos y forcejeos, con periodistas intentando obtener alguna declaración en el comienzo de un proceso clave para determinar las responsabilidades por la muerte del ídolo argentino.
Sin embargo, el neurocirujano optó por el silencio absoluto: no respondió preguntas, no hizo gestos y avanzó de manera directa hacia el interior del edificio judicial. En ese contexto, fue su defensa la que tomó la palabra brevemente. El abogado del médico recordó que su cliente cuenta con la presunción de inocencia y sostuvo que será el desarrollo del juicio el que permita esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Leopoldo Luque, uno de los acusados por la muerte de Diego Maradona
La escena reflejó el clima que rodea al caso: una combinación de presión mediática, interés público y tensión emocional. No es para menos. Luque está señalado como uno de los principales responsables en el expediente que investiga la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Junto a otros seis profesionales de la salud, el neurocirujano enfrenta cargos por “homicidio simple con dolo eventual”, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La acusación sostiene que existieron negligencias en la atención médica del exfutbolista durante sus últimos días.
Este nuevo proceso judicial se inicia tras la anulación del juicio anterior, lo que vuelve a poner bajo la lupa el accionar del equipo médico que estuvo a cargo de Maradona. En ese marco, cada movimiento de los imputados es seguido de cerca por la prensa y la opinión pública.
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