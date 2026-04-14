En medio de empujones: así llegó Leopoldo Luque al nuevo juicio por Maradona

El inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo uno de sus momentos más intensos con la llegada de Leopoldo Luque a los tribunales de San Isidro, en una escena cargada de tensión, empujones y una fuerte presencia mediática. Desde temprano, el lugar estuvo colmado de cámaras, cronistas y curiosos que aguardaban el ingreso de uno de los siete imputados en la causa.