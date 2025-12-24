En qué horario abren los supermercados en Nochebuena y Navidad
Siempre puede faltar una compra de último momento y no está demás chequear horarios para no llevarse una sorpresa, ya que se trata de fechas especiales.
Se acercan las fiestas y si bien siempre es recomendable hacer todas las compras posibles con el mayor tiempo de anticipación, nunca falta el distraído que necesita algo a último momento, corriendo riesgo de encontrarse con supermercados y comercios cerrados.
Son fechas especiales, por lo que no está de más chequear horarios de los comercios de cercanía para no arrancar la Nochebuena o la Navidad con un disgusto por un faltante.
Supermercados, hipers, shoppings, almacenes o kioscos, tienden a cambiar su habitual cronograma de horarios durante estas fechas festivas.
Compras en Nochebuena y Navidad: hasta qué hora abren los supermercados
En Nochebuena, los supermercados cerrarán más temprano de lo habitual. En la mayoría de los casos, estarán abiertos hasta las 18 horas.
Por supuesto, siempre se puede encontrar comercios de barrio y de cercanía abiertos hasta más tarde; o incluso kioscos que aprovechan para permanecer abiertos casi hasta la hora del brindis y más también, con el objetivo que captar ventas de último momento.
Por su parte, el jueves 25 de diciembre los supermercados de cadena no abrirán sus puertas (si es probable encontrar almacenes abiertos). Del mismo modo, suele haber comercios de cercanía que sí deciden permanecer algunas horas abiertos.
