Kazajistán: polémica por un "Grinch" que derribó un árbol de Navidad con su auto
Era un monumento en la vía pública para celebrar la Navidad a la par del resto del mundo, pero el conductor de un auto decidió hacer una intervención chocante.
Una persona se volvió viral esta semana por la hostilidad con la que atropelló un árbol de Navidad con su auto en el sur de Kazajistán. Aunque el cristianismo es la segunda religión predominante en ese país de Asia Central, sus adeptos conforman apenas el 25% de la población.
Por eso esta semana llamó la atención cuando un hombre empezó a dar trompos con su auto en medio de la plaza central de Saryagash, en el sur de Kazajstán, y embistió de lleno el árbol de Navidad que estaba emplazado en el centro del espacio público.
Un video del episodio se volvió viral a través de las redes sociales, donde no faltaron los comentarios sobre cómo el conductor derrapó al mejor estilo "Grinch", en alusión al personaje que odia la Navidad.
El hombre huyó tras derribar el árbol pero como toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la plaza las autoridades locales lograron ubicarlo.
Como resultado, el "Grinch" de Kazajistán tendrá que ayudar a reparar el daño que provocó.
El papa León XIV pidió paz para Navidad
El papa León XIV abogó una vez más por la tregua en el mundo con motivo de la Navidad, la primera que celebrará como obispo de Roma, y contestó preguntas de la prensa en Castel Gandolfo, su residencia de verano a las afueras de la capital italiana.
"Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz", expresó León XIV en referencia no sólo al combate activo en Ucrania sino también a la situación álgida en la Franja de Gaza.
León XIV también se refirió de manera explícita al escenario en la Franja de Gaza, tierra palestina, donde el párroco Gabriel Romanelli y la congregación de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, "están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria".
