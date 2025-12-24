Kazajistán: polémica por un "Grinch" que derribó un árbol de Navidad con su auto

El papa León XIV pidió paz para Navidad

El papa León XIV abogó una vez más por la tregua en el mundo con motivo de la Navidad, la primera que celebrará como obispo de Roma, y contestó preguntas de la prensa en Castel Gandolfo, su residencia de verano a las afueras de la capital italiana.

"Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz", expresó León XIV en referencia no sólo al combate activo en Ucrania sino también a la situación álgida en la Franja de Gaza.

León XIV también se refirió de manera explícita al escenario en la Franja de Gaza, tierra palestina, donde el párroco Gabriel Romanelli y la congregación de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, "están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria".