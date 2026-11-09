Video: el papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles para su histórica misa en medio de la marea humana
El sumo pontífice llegó al Monumento de los Españoles para encabezar una histórica misa en Palermo ante una multitud en medio de un amplio operativo.
En la mañana de este lunes feriado, el papa León XIV arribó al barrio porteño de Palermo para celebrar la multitudinaria Santa Misa central en el Monumento de los Españoles, la cita más masiva de su gira apostólica por la Argentina.
Una multitud impresionante colmó los parques de Palermo, la avenida del Libertador y los alrededores desde las primeras horas de la madrugada para recibir al Santo Padre.
Procedente del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde encabezó su primera actividad pastoral del día, el pontífice ingresó al área de Palermo a bordo del papamóvil desde el túnel de la avenida del Libertador, desatando el fervor de las familias, jóvenes y fieles que lo aguardaban con banderas e imágenes religiosas.
El recorrido en papamóvil y el operativo de seguridad para recibir al papa León XIV
El tramo final del trayecto estuvo marcado por un despliegue sin precedentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad:
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Caravana y fervor: El papamóvil recorrió casi tres kilómetros por la avenida del Libertador, entre vivas, cantos y pañuelos blancos, en un trayecto que conectó Olleros con la intersección con Sarmiento.
Dispositivo perimetral: Las autoridades desplegaron vallados de seguridad, puntos de control estricto de accesos y anillos de custodia que abarcaron desde la avenida Santa Fe hasta Figueroa Alcorta, para garantizar el orden de la marea de fieles.
Preparativos litúrgicos: Tras completar la recorrida, León XIV ingresó a la carpa sacristía levantada al costado del escenario principal para colocarse los ornamentos antes de dar inicio a la liturgia.
La celebración, prevista para las 11:30, cuenta con la presencia de dirigentes de todo el arco político, el Gabinete nacional y las máximas autoridades episcopales del país, en una jornada que evoca los grandes hitos históricos vividos en ese mismo escenario de la capital.
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