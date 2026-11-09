Video: el papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles para su histórica misa en medio de la marea humana

Procedente del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde encabezó su primera actividad pastoral del día, el pontífice ingresó al área de Palermo a bordo del papamóvil desde el túnel de la avenida del Libertador, desatando el fervor de las familias, jóvenes y fieles que lo aguardaban con banderas e imágenes religiosas.