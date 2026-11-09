Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al Monumento a los Españoles de Palermo
El papa León XIV encabeza su primera misa en el país. El operativo de seguridad y detalles de la vigilia en la Ciudad de Buenos Aires.
La visita del papa León XIV a la Argentina alcanzó este lunes uno de sus momentos de mayor masividad y fervor popular. Tras recorrer durante la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el Sumo Pontífice se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para oficiar su primera misa oficial en el país.
El escenario elegido para esta histórica celebración religiosa fue el emblemático Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en el corazón del barrio de Palermo.
La masiva convocatoria: cuánta gente asistió a la misa
La expectativa por escuchar las palabras del líder de la Iglesia Católica superó todas las previsiones organizativas. Según los reportes oficiales y las imágenes captadas por drones durante la mañana, la convocatoria congregó a casi dos millones de fieles que colmaron las calles porteñas.
El fervor comenzó a sentirse desde la noche anterior. Familias, jóvenes, adultos mayores y grupos de peregrinos provenientes de distintos puntos del país y de naciones vecinas decidieron realizar una vigilia en la zona. A pesar de las bajas temperaturas registradas en la madrugada, miles de personas acamparon entre mates, frazadas y guitarras al grito de "¡Esta es la juventud del Papa!", esperando la llegada de León XIV.
Operativo especial: transporte y cortes de calles
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Para facilitar la enorme movilización hacia el predio de Palermo, se montó un operativo de transporte sin precedentes. La empresa Trenes Argentinos dispuso servicios ferroviarios especiales durante toda la madrugada en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur.
A su vez, la magnitud del evento obligó a las autoridades porteñas a implementar un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad. Desde el viernes se estableció el cierre total de la Avenida del Libertador en la zona del monumento, sumando desvíos con un contracarril desde la calle Olleros hasta la Avenida Casares. Las restricciones también afectaron la circulación en el barrio de Recoleta, zona donde se encuentra la Nunciatura Apostólica en la que se hospeda el Papa.
Cómo sigue la agenda del Papa León XIV
Tras finalizar la masiva ceremonia religiosa en Palermo, el cronograma del Sumo Pontífice continuará con una intensa agenda institucional en la Capital Federal:
- Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
- Luego, se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- Finalmente, cerrará la jornada con la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.
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