Por qué eligieron a Soledad Pastorutti para recibir al papa León XIV en Palermo

En el marco de la multitudinaria y emotiva jornada vivida en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la visita apostólica de Su Santidad León XIV, la reconocida cantante Soledad Pastorutti fue la encargada de brindarle un marco musical inolvidable a la convocatoria religiosa. Subida al escenario principal erigido frente al icónico Monumento a los Españoles, la artista se presentó ante el santo padre y ante millones de familias congregadas en oración, encarnando una figura artística que simboliza de forma cabal la identidad profundamente popular y nacional que trasciende todo tipo de fronteras.