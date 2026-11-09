Por qué eligieron a Soledad Pastorutti para recibir al papa León XIV en Palermo
La cantante brilló en el Monumento a los Españoles antes de la llegada del sumo pontífice y te revelamos por qué fue la elegida y cómo escogieron sus canciones.
En el marco de la multitudinaria y emotiva jornada vivida en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la visita apostólica de Su Santidad León XIV, la reconocida cantante Soledad Pastorutti fue la encargada de brindarle un marco musical inolvidable a la convocatoria religiosa. Subida al escenario principal erigido frente al icónico Monumento a los Españoles, la artista se presentó ante el santo padre y ante millones de familias congregadas en oración, encarnando una figura artística que simboliza de forma cabal la identidad profundamente popular y nacional que trasciende todo tipo de fronteras.
La trascendental participación de la folklorista en el evento trascendió la mera interpretación de canciones sobre las tablas, transformándose en un canal privilegiado para transmitir, mediante el lenguaje universal de la música, los grandes valores de unión que representó la presencia papal en la Argentina. Con una capacidad única para interconectar generaciones, geografías diversas y sensibilidades a lo largo y ancho del territorio, la cantautora aportó la calidez, la emoción y el arraigo cultural de una voz verdaderamente representativa del sentir nacional.
La cuidada selección musical interpretada durante la histórica jornada fue confeccionada con un minucioso detenimiento y con un propósito narrativo sumamente claro. La grilla buscó dar cuenta de los orígenes mismos de la sociedad argentina, sus creencias fundamentales, los lazos comunitarios y el horizonte de país al que aspira la ciudadanía, ofreciendo un recorrido integral por la memoria colectiva, la fe y la esperanza compartida a través de clásicos imperecederos.
En ese sentido, las distintas composiciones elegidas por la cantautora pueden interpretarse como cinco dimensiones complementarias de un mismo mensaje de fe y fraternidad. En primer lugar, la zamba "La Viajera" abordó las raíces profundas, el vínculo inquebrantable con la tierra originaria y los pilares de la identidad nacional, mientras que el clásico "Alma Misionera" reflejó la vocación inquebrantable de servicio, la empatía comunitaria y el compromiso solidario hacia el prójimo en tiempos complejos.
Por su parte, la emotiva versión de "Aleluya" transmitió una profunda espiritualidad que propició un clima de conexión con el plano trascendente ante la atenta mirada de la feligresía. En tanto, la célebre "Oración del Remanso" sintetizó la fe sencilla del trabajador, la humildad cotidiana y la resiliencia que renace frente a las dificultades, completando el recorrido con "Los Paisajes", una obra que proyectó el anhelo colectivo por construir una sociedad caracterizada por la justicia, la inclusión social y la calidad humana.
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