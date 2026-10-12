Encontraron muerto al padre de Nahuel González, el nene que se ahogó en un canal de Mendoza
El hombre fue hallado sin vida en su casa de Junín tres días después de que los rescatistas encontraran el cuerpo de su hijo de 12 años.
La tragedia que conmocionó a Junín, Mendoza, sumó un nuevo episodio. El padre de Nahuel González, el chico de 12 años que murió tras ser encontrado en un canal de riego, fue hallado sin vida en su vivienda durante la mañana del viernes 9 de octubre.
El hecho ocurrió apenas tres días después de la muerte del menor, cuyo cuerpo había sido localizado luego de un amplio operativo de búsqueda. La noticia generó conmoción en la localidad mendocina, donde efectivos policiales y personal judicial intervinieron para realizar las actuaciones correspondientes.
De acuerdo con medios locales, el hombre murió alrededor de las 8:30. Tras el hallazgo, integrantes de Policía Científica y funcionarios judiciales se presentaron en el domicilio para llevar adelante las pericias y establecer las circunstancias del caso. Según publicó el diario Los Andes, el padre de Nahuel había manifestado intenciones de quitarse la vida después de enterarse del fallecimiento de su hijo.
¿Cómo fue la desaparición de Nahuel González en Junín?
Nahuel González desapareció el martes 6 de octubre en una zona rural del departamento de Junín, cerca de la intersección de la Ruta 60 y la calle Chileno Herrera. En ese momento, se encontraba junto a su padre en las inmediaciones de un canal de riego. Según el relato del hombre, se había alejado durante unos minutos y, cuando regresó, advirtió que el chico ya no estaba.
Ante esa situación, dio aviso a la Policía y se puso en marcha un operativo para intentar localizarlo. La búsqueda movilizó a distintas fuerzas y equipos especializados, que recorrieron el área con la esperanza de encontrar al menor. La zona presentaba dificultades debido a las características del cauce y a la circulación del agua.
En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos, personal de Irrigación y especialistas en búsqueda y rescate. Los equipos utilizaron drones, perros y un helicóptero para revisar distintos sectores, mientras que también se interrumpió el paso del agua para facilitar las tareas.
Después de varias horas de trabajo, cerca de las 21.07, integrantes del Grupo Operativo de Buceo encontraron el cuerpo de Nahuel debajo de la Ruta 60, atrapado dentro del canal. La principal hipótesis sobre la muerte del chico apuntaba a que habría ingresado al cauce y habría sido arrastrado por la corriente.
La segunda tragedia que golpeó a la familia
El fallecimiento del padre se produjo tres días después de la muerte de Nahuel y profundizó el impacto de lo ocurrido en Junín. La información publicada por medios mendocinos señaló que el hombre había expresado intenciones de quitarse la vida tras conocer el desenlace de la búsqueda.
Las autoridades realizaron las pericias correspondientes en la vivienda para documentar el episodio. La sucesión de ambas muertes dejó a la comunidad frente a una situación de enorme dolor, luego de los días de incertidumbre que acompañaron la búsqueda del chico.
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