Encontraron muerto al padre de Nahuel González, el nene que se ahogó en un canal de Mendoza

En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos, personal de Irrigación y especialistas en búsqueda y rescate. Los equipos utilizaron drones, perros y un helicóptero para revisar distintos sectores, mientras que también se interrumpió el paso del agua para facilitar las tareas.

Después de varias horas de trabajo, cerca de las 21.07, integrantes del Grupo Operativo de Buceo encontraron el cuerpo de Nahuel debajo de la Ruta 60, atrapado dentro del canal. La principal hipótesis sobre la muerte del chico apuntaba a que habría ingresado al cauce y habría sido arrastrado por la corriente.

La segunda tragedia que golpeó a la familia

El fallecimiento del padre se produjo tres días después de la muerte de Nahuel y profundizó el impacto de lo ocurrido en Junín. La información publicada por medios mendocinos señaló que el hombre había expresado intenciones de quitarse la vida tras conocer el desenlace de la búsqueda.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes en la vivienda para documentar el episodio. La sucesión de ambas muertes dejó a la comunidad frente a una situación de enorme dolor, luego de los días de incertidumbre que acompañaron la búsqueda del chico.