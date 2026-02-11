Encontraron un cuerpo flotando en la laguna al lado de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata
Testigos de la escena avisaron a la Policía. Se trata de los restos de un hombre que aún no fue identificado, pero que tiene unos tatuajes muy particulares.
Un trabajador de Seguridad Vial encontró este miércoles el cuerpo de un hombre desconocido que flotaba en una laguna ubicada en Ensenada, a metros de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata.
El trabajador llamó a la Policía cerca de las 10 de la mañana y en seguida se puso en marcha un operativo para recuperar y retirar el cuerpo del hombre, que estaba boca abajo y semisumergido en la laguna.
Oficiales de la Comisaria Segunda de Ensenada trabajaron en el lugar hasta la llegada de una división de rescate para extraer el cuerpo.
En paralelo se difundió una imagen de la escena, en parte para lograr identificar al hombre en cuestión. No se sabe si el hombre murió en el sitio donde fue encontrado su cuerpo, si sufrió un accidente o si fue víctima de un crimen.
Por ahora no se sabe quién era, pero el cadáver está vestido con una remera amarilla de mangas cortas con la inscripción de una bebida alcohólica, un pantalón de jean y zapatillas rojas con suela blanca.
Como seña particular para lograr saber de quién se trataba, los investigadores policiales detallaron que la persona tenía tatuajes en ambos antebrazos: en uno se lee “María de los Ángeles” y en el otro, “Ailén B”.
El personal de rescate que constató que no presentaba signos de violencia a simple vista, pero las circunstancias de su muerte será investigadas por el fiscal Martín Almirón, de la Fiscalía 8 de La Plata en turno al momento del hallazgo.
Hallan el cadáver de un exfuncionario de Ensenada
La Justicia bonaerense aún investiga la muerte de Walter Rovetta, un exinspector municipal de tránsito de la ciudad de Ensenada que llevaba años jubilado y cuyo cuerpo apareció el jueves pasado en Punta Lara.
Pese a la cantidad de disparos, la investigación, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI 15 de La Plata, se inclina por la teoría de que el hombre se quitó la vida.
"La hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez", detalló un investigador del caso.
La causa fue caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte".
La hija del fallecido prestó declaración y aportó detalles que, aunque se mantienen bajo reserva, reforzarían la línea investigativa de que el jubilado se quitó la vida.
