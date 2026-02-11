Encontraron un cuerpo flotando en la laguna al lado de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata

Como seña particular para lograr saber de quién se trataba, los investigadores policiales detallaron que la persona tenía tatuajes en ambos antebrazos: en uno se lee “María de los Ángeles” y en el otro, “Ailén B”.

El personal de rescate que constató que no presentaba signos de violencia a simple vista, pero las circunstancias de su muerte será investigadas por el fiscal Martín Almirón, de la Fiscalía 8 de La Plata en turno al momento del hallazgo.

Hallan el cadáver de un exfuncionario de Ensenada

La Justicia bonaerense aún investiga la muerte de Walter Rovetta, un exinspector municipal de tránsito de la ciudad de Ensenada que llevaba años jubilado y cuyo cuerpo apareció el jueves pasado en Punta Lara.

Pese a la cantidad de disparos, la investigación, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI 15 de La Plata, se inclina por la teoría de que el hombre se quitó la vida.

"La hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez", detalló un investigador del caso.

La causa fue caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte".

La hija del fallecido prestó declaración y aportó detalles que, aunque se mantienen bajo reserva, reforzarían la línea investigativa de que el jubilado se quitó la vida.