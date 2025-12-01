Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero: investigan si se suicidó tras perder en el casino

La investigación del macabro hallazgo quedó a cargo de Prefectura Naval, quienes buscan determinar en qué circunstancias el hombre cayó al agua, cuándo sucedió y si existió la participación de alguna otra persona en el hecho.

Al mantenerse todas las líneas de investigación abiertas, efectivos sospechan que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino flotante tras lo cual habría decidido quitarse la vida.

Esta hipótesis no fue confirmada por los investigadores, aunque es una de las versiones que surgieron respecto a lo sucedido. Por estos motivos, tampoco descartan que la víctima haya sufrido una caída accidental o incluso que se tratara de un homicidio.

No es la primera vez que un hallazgo de esta magnitud se da en la misma zona. Este mismo año, a principios de marzo, Prefectura encontró el cuerpo de una mujer en las aguas del Río de la Plata, también a la altura del Casino Flotante. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y no trascendieron mayores detalles sobre el caso. Esta causa quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito de Barrio La Boca.