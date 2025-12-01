Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero: investigan si se suicidó tras perder en el casino
Se trata de un hombre mayor de edad que fue hallado por personal de Prefectura Naval. Buscan establecer en qué circunstancias cayó al agua.
El cadáver de un hombre apareció flotando este fin de semana en el río Dársena Sur de Puerto Madero, a metros del Casino Buenos Aires, lo que llevó a desplegar un fuerte operativo policial y de rescate, además de dar inicio a una investigación para determinar en qué circunstancias cayó al agua.
El hallazgo se produjo el sábado por la tarde, minutos después de las 16, en la zona de Avenida Elvira Rawson de Dellepiane y avenida Don Pedro de Mendoza, donde efectivos de la Prefectura Naval divisaron un cuerpo flotando en el agua y dieron aviso a las autoridades.
Inmediatamente se montó un importante operativo de rescate en el lugar que contó además con la participación de Bomberos de la Ciudad, que colaboraron en la recuperación del cuerpo, y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Fuentes policiales indicaron que médicos de la Unidad Médica Avanzada de Triage (UMAT) perteneciente al SAME confirmaron que se trataba de un hombre, de aproximadamente 40 años, y certificaron que se encontraba sin vida.
El cuerpo fue llevado a la morgue judicial con el fin de que se lleve a cabo la correspondiente autopsia. Hasta el momento, no trascendieron mayores informaciones sobre su identidad.
La investigación del macabro hallazgo quedó a cargo de Prefectura Naval, quienes buscan determinar en qué circunstancias el hombre cayó al agua, cuándo sucedió y si existió la participación de alguna otra persona en el hecho.
Al mantenerse todas las líneas de investigación abiertas, efectivos sospechan que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino flotante tras lo cual habría decidido quitarse la vida.
Esta hipótesis no fue confirmada por los investigadores, aunque es una de las versiones que surgieron respecto a lo sucedido. Por estos motivos, tampoco descartan que la víctima haya sufrido una caída accidental o incluso que se tratara de un homicidio.
No es la primera vez que un hallazgo de esta magnitud se da en la misma zona. Este mismo año, a principios de marzo, Prefectura encontró el cuerpo de una mujer en las aguas del Río de la Plata, también a la altura del Casino Flotante. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y no trascendieron mayores detalles sobre el caso. Esta causa quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito de Barrio La Boca.
