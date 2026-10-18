Encontraron en Uruguay a la adolescente de 15 años que era buscada con Alerta Sofía
La joven fue localizada junto a un hombre de 38 años y quedó a resguardo, tras un operativo que involucró a las autoridades de Argentina y Uruguay.
La adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el viernes fue encontrada en Uruguay, acompañada por un hombre de 38 años. Según trascendió, la joven se encuentra a resguardo, luego de que se desplegara un operativo para dar con su paradero.
El hallazgo fue comunicado por el director de Interpol al área de Investigaciones de Uruguay, de acuerdo con la información difundida por TN. El caso había generado preocupación en ambos países y motivado la activación de mecanismos de búsqueda para ampliar la difusión de la desaparición.
En Argentina, el Ministerio de Seguridad había puesto en marcha la Alerta Sofía, mientras que en Uruguay se había activado la Alerta Amber. La adolescente había sido vista por última vez en las inmediaciones del puente internacional que une la ciudad entrerriana de Colón con Paysandú, del lado uruguayo.
La desaparición de la adolescente
La familia había expresado su preocupación por la ausencia de la joven, ya que, según sus allegados, no acostumbraba salir sola. Hernando, su padre, contó que la había visto durante la mañana del viernes, cuando se acercó a su habitación para avisarle que le llevaría café.
“Ella estaba en el cuarto, y entre las 6.30 y 7.30 de la mañana ya no estaba más”, relató el hombre al referirse a las horas en las que advirtieron que la adolescente había desaparecido.
Nadia, la madre de la joven, también había señalado que su hija no utilizaba redes sociales y que no solía salir sin compañía. “No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro”, sostuvo durante la búsqueda.
Por su parte, Diego, tío de la adolescente, había solicitado que se analizaran las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permitiera esclarecer lo ocurrido.
La localización de la joven en Uruguay puso fin a la búsqueda que había movilizado a las autoridades de ambos países. Por el momento, la información difundida indica que se encuentra a resguardo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario