Encontraron en Uruguay a la adolescente de 15 años que era buscada con Alerta Sofía

Nadia, la madre de la joven, también había señalado que su hija no utilizaba redes sociales y que no solía salir sin compañía. “No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro”, sostuvo durante la búsqueda.

Por su parte, Diego, tío de la adolescente, había solicitado que se analizaran las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permitiera esclarecer lo ocurrido.

La localización de la joven en Uruguay puso fin a la búsqueda que había movilizado a las autoridades de ambos países. Por el momento, la información difundida indica que se encuentra a resguardo.