Tensión en Avellaneda entre manifestantes de organizaciones sociales y efectivos de la Federal y Prefectura

Mediante sus canales oficiales, la central obrera ratificó su regreso a las calles este miércoles, cuando lidera una manifestación junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en respaldo a los jubilados.

A qué hora marchan la CGT, las dos CTA y la UTEP hoy con los jubilados

La convocatoria, difundida bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», fijó la concentración a las 15 horas en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente a la Plaza del Congreso. Desde allí, las organizaciones exigirán la defensa de los haberes previsionales, el sostenimiento de los ingresos y condiciones dignas para los adultos mayores.

La movilización no constituye un acto aislado, sino que se inscribe en un cronograma de acciones acordadas entre las centrales sindicales y los movimientos sociales, tras una serie de reuniones en las que resolvieron actuar de manera unificada frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Este acercamiento se consolida luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas por el cierre del programa «Volver al Trabajo».

El objetivo del espacio es sostener un proceso creciente de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya adelantaron que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de convocar a un paro general, alternativa que comenzó a debatirse en los encuentros entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto y la respuesta oficial a los reclamos.

Las fechas que se barajan para esa medida son noviembre o la primera quincena de diciembre. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, mencionó la posibilidad de «una gran marcha y paro» antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras que en la CGT inclinarían la balanza hacia diciembre.

De este modo, la jornada del miércoles se perfila como el puntapié inicial de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Ejecutivo nacional, con una estrategia basada en la unidad gremial y social para incrementar la presión en la vía pública.