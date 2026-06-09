Entre Ríos: una joven terminó en terapia intensiva tras ser golpeada a la salida de un boliche

pelea boliche entre rios

Luego, ambas fueron expulsadas del local, aunque continuaron el enfrentamiento en la vía pública, donde continuaron a los gritos y la violencia escaló hasta llegar a las trompadas.

En ese momento, personas que estaban en la zona intentaron contenerlas, pero ambas cayeron al piso y volvieron a pelearse. Tras varios segundos de tensión, lograron separarlas. Sin embargo, una de ellas quedó tirada sobre la calle sin poder levantarse.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, la víctima recibió un golpe cuando se encontraba en el suelo. Producto de la agresión, la joven de 24 años, oriunda de la localidad de Ubajay, fue trasladada de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al Hospital San Benjamín, en la ciudad de Colón, donde ingresó intubada y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de edema cerebral. De acuerdo con el informe médico policial, la paciente presentaba ingesta positiva de alcohol y ansiolíticos.

En las últimas horas medios locales indicaron que logró despertar, una evolución que podría aportar información clave para esclarecer lo ocurrido. De todas formas, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Su diagnóstico es grave, ya que sufrió un traumatismo de cráneo encefálico.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso la realización de entrevistas a testigos, la revisión de registros fílmicos del local y el seguimiento del estado de salud de la joven lesionada. Fuentes del caso señalaron que la evolución de la joven es favorable y que no se descarta que en los próximos días sea trasladada a una sala de menor complejidad.

De momento, las autoridades continúan trabajando para determinar la identidad de la agresora y esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, mientras reúnen elementos de prueba para avanzar en la causa.