José C. Paz: simularon ser clientes para robar en un local de comida rápida y amenazaron a los empleados

La mujer contó que cuando los ladrones intentaron obligarla a tirarse al piso, se resistió: “No me voy a tirar al piso. Nos cagan a patadas todos juntos”, relató al aire de TN.

Damián, dueño del negocio, contó además que los delincuentes se llevaron la recaudación de todo el fin de semana. “Laburamos todo el fin de semana y nos quedamos sin mercadería”, explicó.

El hombre detalló que el dinero estaba destinado a pagar a proveedores y comprar productos para continuar con la actividad: “Tenía la recaudación del sábado, del domingo, incluso lo de ayer. Me la estaba por llevar y cayeron justo”.

También explicó que los dos asaltantes estaban armados y que, en medio de la situación, solo podía pensar en sus hijos. “Lo único que pensaba era poder volver a casa con mis hijos”, contó.

Finalmente, los delincuentes se escaparon a pie con dinero en efectivo y tres celulares, dos de los cuales eran usados como canal de comunicación en el local para tomar pedidos, según informaron desde el comercio.

Desde las redes sociales del local publicaron el video del ataque junto a un contundente descargo: “¡Vayan a laburar y dejen trabajar! Tenemos familias que nos esperan en nuestras casas, tengo hijos que esperan por su papá todos los días", escribieron.

“Cómo puede ser que nunca nadie vea nada. Tocan todo y no encuentran nada”, reclamaron en su cuenta de Instagram, totalmente indignados por la situación que atravesaron.