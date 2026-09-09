Es oficial: el alfajor más grande del mundo es argentino y rompió el Récord Guinness
El sábado pasado miles de personas disfrutaron de la mega golosina de más de 3.000 kilos en una feria junto a la Floralis Generica, y se batió un record.
Parecía una idea pasajera del streamer Spreen, pero el sábado pasado se hizo realidad: un equipo de reposteros concretó su sueño de preparar el alfajor más grande del mundo, y hasta rompió un Record Guinness que databa de 2010.
El alfajor más grande del mundo pesó 3.112 kilos y fue presentado durante la edición del evento Cafecito BA, que se celebró el fin de semana pasado en la explanada junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Aunque hubo muchas pruebas previas de la receta, para lograr el mejor sabor, el mega alfajor final requirió un trabajo a escala con 100 kilos de miel, 800 de harina, 400 de chocolate, 1.400 de dulce de leche, y más de 7.500 huevos.
Para ensamblar semejante mastodonte culinario fueron necesarias 46 piezas que se encastraron hasta formar un mega disco relleno y cubierto con su pasta repostera.
"Gracias a todos los que fueron a presenciar el récord y comer un poco del alfajor, fueron parte también", comentó el streamer santafesino tras la proeza.
"Este récord no es solo mío, es de todos, desde los chefs que estuvieron a full y me mostraron todo el proceso que hicieron hasta ustedes que siempre bancan todas las locuras que hago yo fui el de la idea, y organización pero sin ustedes, los sponsors y la gente que se sumó para poder hacerlo no hubiera sido posible", expresó.
Hasta ahora el alfajor más grande del mundo había sido un aporte de Uruguay al Guinness World Records, pero esa golosina había pesado 464 kilos en la prueba de 2010, una sexta parte que el mastodonte de azúcar y dulce de leche que se repartió entre la alegre concurrencia.
Pero la jueza del Guinness World Records que presenció el evento informó que "luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina".
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