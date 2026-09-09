Es oficial: el alfajor más grande del mundo es argentino y rompió el Récord Guinness

"Este récord no es solo mío, es de todos, desde los chefs que estuvieron a full y me mostraron todo el proceso que hicieron hasta ustedes que siempre bancan todas las locuras que hago yo fui el de la idea, y organización pero sin ustedes, los sponsors y la gente que se sumó para poder hacerlo no hubiera sido posible", expresó.

Gentileza: x.com/LuniiSpr

Hasta ahora el alfajor más grande del mundo había sido un aporte de Uruguay al Guinness World Records, pero esa golosina había pesado 464 kilos en la prueba de 2010, una sexta parte que el mastodonte de azúcar y dulce de leche que se repartió entre la alegre concurrencia.

Pero la jueza del Guinness World Records que presenció el evento informó que "luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina".