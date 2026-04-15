Escándalo en el Poder Judicial de Río Negro: desaparecieron más de 100 armas que estaban secuestradas
Las armas robadas son pruebas en causas criminales y especulan que podrían haber sido usadas en hechos delictivos posteriores.
El Poder Judicial de Río Negro enfrenta una escandalosa investigación ante la desaparición de más de cien armas resguardadas en los depósitos de las sedes judiciales. En las últimas horas, se conoció que hay otros cinco fusiles que se suman al faltante, que se encontraban en los tribunales de General Roca.
Según anticiparon voceros de la Justicia, al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones y están siendo investigados por la maniobra fraudulenta. En principio, se descubrió el faltante de 114 armas, pero en las últimas horas se dieron cuenta que faltaban cinco más. Hasta ahora, son 119 armas en total, que habrían sido sustraídas.
El descubrimiento se hizo a partir de un operativo policial que se inició tras un enfrentamiento a tiros ocurrido hace un par de semanas atrás en el barrio de Tiro Federal.
Allí, la Policía verificó los números de serie de las armas secuestradas y encontró una que, según los registros, debería haber estado guardada bajo custodia judicial por un caso de robo anterior.
En las últimas horas, fue designado el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación penal.
El mayor faltante de armas fue detectado primero en los depósitos de los tribunales de General Roca –los elementos secuestrados quedan a resguardo en el subsuelo del edificio–, aunque luego también se confirmaron sustracciones en dependencias de Villa Regina e incluso en una oficina de la fiscalía de Roca.
Desde el Poder Judicial informaron de la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y señalaron una “inconsistencia en el resguardo”. Advirtieron además sobre otras posibles sustracciones de armas. Al parecer, en diciembre de 2025 se produjo el hurto de ocho armas en las dependencias judiciales de Villa Regina.
Luego de detectarse la desaparición de armas, funcionarios judiciales de Cipolletti tomaron el control total de los depósitos ubicados en el subsuelo y el octavo piso de los tribunales ubicados en la calle San Luis de Roca. La intervención busca resguardar lo que queda del armamento mientras se avanza en una investigación penal y administrativa.
La investigación recayó primero en la fiscal jefa Teresa Giuffrida, aunque en las últimas horas la pesquisa fue derivada al fiscal Jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, Márquez Gauna, con sede en Cipolletti.
Mientras se investiga las circunstancias que rodearon a este caso de desaparición de armas bajo custodia judicial que terminaron en manos de delincuentes en la vía pública, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrieron sumarios a tres personas (un empleado y dos funcionarios) de la Oficina Judicial.
Fuentes de la investigación hablan de "negligencia", y sostienen que incluso existía una prohibición expresa de "guardar cualquier tipo de prueba en las fiscalías". Sin embargo, el descubrimiento abre un abanico de posibilidades con el Poder Judicial provincial en el ojo de la tormenta.
Por lo pronto, la investigación por las armas desaparecidas es llevada adelante por la Fiscalía N°3, que tramitará una causa aparte de aquella en la que se investiga la desaparición inicial, que es llevada adelante por la Cuarta Circunscripción Judicial, donde ahora interviene el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario