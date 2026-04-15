Escándalo en el Poder Judicial de Río Negro: desaparecieron más de 100 armas que estaban secuestradas

armas Más de 100 armas desaparecieron dentro del edificio del poder judicial de General Roca. hasta el momento hay tres personas que están siendo investigadas.

Allí, la Policía verificó los números de serie de las armas secuestradas y encontró una que, según los registros, debería haber estado guardada bajo custodia judicial por un caso de robo anterior.

En las últimas horas, fue designado el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación penal.

El mayor faltante de armas fue detectado primero en los depósitos de los tribunales de General Roca –los elementos secuestrados quedan a resguardo en el subsuelo del edificio–, aunque luego también se confirmaron sustracciones en dependencias de Villa Regina e incluso en una oficina de la fiscalía de Roca.

Desde el Poder Judicial informaron de la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y señalaron una “inconsistencia en el resguardo”. Advirtieron además sobre otras posibles sustracciones de armas. Al parecer, en diciembre de 2025 se produjo el hurto de ocho armas en las dependencias judiciales de Villa Regina.

Luego de detectarse la desaparición de armas, funcionarios judiciales de Cipolletti tomaron el control total de los depósitos ubicados en el subsuelo y el octavo piso de los tribunales ubicados en la calle San Luis de Roca. La intervención busca resguardar lo que queda del armamento mientras se avanza en una investigación penal y administrativa.

La investigación recayó primero en la fiscal jefa Teresa Giuffrida, aunque en las últimas horas la pesquisa fue derivada al fiscal Jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, Márquez Gauna, con sede en Cipolletti.

Mientras se investiga las circunstancias que rodearon a este caso de desaparición de armas bajo custodia judicial que terminaron en manos de delincuentes en la vía pública, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrieron sumarios a tres personas (un empleado y dos funcionarios) de la Oficina Judicial.

Fuentes de la investigación hablan de "negligencia", y sostienen que incluso existía una prohibición expresa de "guardar cualquier tipo de prueba en las fiscalías". Sin embargo, el descubrimiento abre un abanico de posibilidades con el Poder Judicial provincial en el ojo de la tormenta.

Por lo pronto, la investigación por las armas desaparecidas es llevada adelante por la Fiscalía N°3, que tramitará una causa aparte de aquella en la que se investiga la desaparición inicial, que es llevada adelante por la Cuarta Circunscripción Judicial, donde ahora interviene el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.