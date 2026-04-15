Una nena de 7 años fue brutalmente atacada a golpes por un grupo de menores en La Plata

padre cajade 1 El hecho ocurrió en la Casa de Niños del Padre Cajade.

Según relató Ximena Espíndola, su madre, en diálogo con Infobae, las intimidaciones a su hija dentro del instituto eran reiteradas y constantes, pero la semana pasada las agresoras cruzaron la línea física.

Según relató la madre de la niña, su hija ingresó al establecimiento a las 8:30 y fue retirada cerca de las 12:45 por su pareja. Sin embargo, ya presentaba signos extraños: estaba cambiada de ropa, bañada y “rara”, sin que nadie advirtiera lo ocurrido.

Minutos después, mientras estaba en la escuela, la menor comenzó a descompensarse: tenía fiebre cercana a los 39 grados, vómitos y un fuerte dolor de cabeza, a la vez que recién horas más tarde, alrededor de las 16:30, la encargada del hogar le comunicó a la madre que la menor había sido encontrada golpeada en el baño tras el ataque de otras compañeras.

El relato indica que fue hallada en el suelo, llorando, con la cara tapada, mientras era agredida con patadas y tirones de pelo. Tras el episodio, las educadoras la asistieron, la cambiaron de ropa y la peinaron, pero no informaron lo sucedido a la familia en el momento.

padres cajade 2 La menor asiste a la Casa de Niños del Padre Cajade en el turno mañana y de lunes a viernes.

Ante el agravamiento del cuadro, la progenitora decidió trasladarla por sus propios medios al Hospital de Niños de La Plata alrededor de las 18, donde los médicos la derivaron directamente a terapia intensiva, donde estuvo alojada durante dos días debido a la gravedad de las heridas.

Actualmente, la niña está en terapia intermedia, fuera de peligro pero con diagnóstico reservado, permanece lúcida, en observación constante, y a la espera de estudios para descartar lesiones internas.

Uno de los puntos más sensibles que surgió en la investigación es la demora del hogar en informar lo ocurrido. La madre sostuvo que se enteró varias horas después del ataque, cuando su hija ya presentaba síntomas graves.

En esa línea, el abogado Ignacio Barrio, quien representa a la familia, cuestionó duramente a la institución y aseguró que hubo un intento de encubrimiento.

“La actitud del hogar fue grave. Se demoró en comunicar el hecho y no se actuó como correspondía”, sostuvo el letrado, quien adelantó que avanzará “hasta las últimas consecuencias” para que se haga justicia, al tiempo trascendió que las agresoras ya están identificadas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.