Escándalo con Flybondi: furia y caos en Aeroparque por cancelaciones en plena temporada
La empresa low cost volvió a quedar en el ojo de la tormenta por la suspensión de más de la mitad de sus servicios este martes.
En plena temporada de verano, Flybondi volvió a ser protagonista de un verdadero escándalo por la cancelación este martes 13 de enero de 24 de los 47 vuelos que estaba programados en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que derivó en un momento de tensión por la furia de los pasajeros.
Cientos de pasajeros se vieron afectados este martes nuevamente por cancelaciones de la empresa low cost. La tensión fue escalando por los reclamos de los pasajeros, por lo que tuvieron que reforzar la presencia de personal de seguridad aeroportuaria.
Según el relato de testigos, luego varias horas esperando respuestas, la situación derivó en gritos e insultos contra el personal de la aerolínea, lo que obligó a reforzar la seguridad con mayor presencia policial.
"Tres veces me reprogramaron mi vuelo", se quejó una usuaria en diálogo con C5N. Los turistas que quedan varados en Aeroparque denuncian falta de respuestas.
Según precisaron en el canal de noticias, Flybondi canceló 125 vuelos en lo que va de enero. En total, fueron afectados más de 20 mil pasajeros. El lunes, la empresa había cancelado 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo anuló otros 20 sobre un total de 74
El descargo de Flybondi por la cancelación de vuelos
"La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota.
Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que por estar en inicios de temporada esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes.
Sobre la flota de la compañía, el 10 de enero terminaron de llegar al país las 4 aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo. Estos aviones se encuentran en proceso de habilitación y comenzarán a volar a mediados de esta semana, aportando confiabilidad y robustez a la operación durante la temporada alta de verano".
