Escándalo con Flybondi: furia y caos en Aeroparque por cancelaciones en plena temporada

El descargo de Flybondi por la cancelación de vuelos

"La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota.

Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que por estar en inicios de temporada esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes.

Sobre la flota de la compañía, el 10 de enero terminaron de llegar al país las 4 aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo. Estos aviones se encuentran en proceso de habilitación y comenzarán a volar a mediados de esta semana, aportando confiabilidad y robustez a la operación durante la temporada alta de verano".