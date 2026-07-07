Escándalo por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central: le habían encontrado un arma
La Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación revisará la decisión de la fiscal, que decidió liberarlo sin abrirle una causa.
La liberación de Matías Belloso, uno de los hijos del presidente del club Rosario Central Gonzalo Belloso, quien había sido detenido por el hallazgo de un revólver en el vehículo en el que viajaba, provocó un revuelo judicial. La decisión fue tomada por la fiscal Raquel Almada y ahora la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación evaluará su desempeño.
La detención de Belloso, de 26 años, se llevó a cabo el 29 de junio por la tarde junto a otras tres personas después de que la Policía interviniera a raíz de un llamado al 911 donde se denunciaba que dos sospechosos armados habían intentado ingresar a una vivienda bajo presuntas amenazas.
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, en Estanislao López y Pancho Ramírez, se encontraron con dos jóvenes que, al notar la presencia de la policía, se metieron en un auto Peugeot 208 gris que estaba estacionado. En el interior había otras dos personas.
De acuerdo con la información difundida por fuentes de la investigación, los policías procedieron a interceptar el vehículo para llevar adelante una requisa. Durante el registro, los efectivos encontraron un revólver calibre .22 largo debajo de uno de los asientos.
Los cuatro jóvenes fueron trasladados a la comisaría 24ª, pero al día siguiente recuperaron la libertad por disposición de la fiscal Almada, quien, según se informó, solamente abrió una causa penal contra uno de los involucrados por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Con el avance de la investigación, surgió que uno de los ocupantes del auto, identificado como Fausto Carbajo, tendría conexión con una presunta organización dedicada a apuestas online clandestinas y que su nombre figuraba en una denuncia realizada el ex futbolista de Rosario Central y de Racing, Jonatan Gómez.
Según la denuncia, Carbajo lo había intimidado por una deuda cercana a los 505 mil dólares por juego e incluso se había presentado en una concentración de Racing.
En este marco, la liberación de Belloso causó revuelo a nivel judicial. La fiscal Almada fue apartada de la causa y el caso pasó a manos del fiscal Fernando Dalmau.
A su vez, el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, envió una circular a todo el Ministerio Público de la Acusación el pasado 2 de julio con una unificación de criterios en los casos de flagrancia relacionados con tenencia o portación ilegítima de armas de fuego en la vía pública.
Para Merlo, ese tipo de hechos reviste “una especial gravedad por el riesgo concreto que representa para la seguridad pública” y dejó sentado por escrito que de ahora en adelante todas las aprehensiones en flagrancia por ese tipo de delitos tendrán que ser acompañadas por el secuestro de los celulares de los demorados. A su vez, se tendrá que “evaluar prioritariamente” la procedencia de pedir o no la prisión preventiva.
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