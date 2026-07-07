Escándalo por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central: le habían encontrado un arma

Con el avance de la investigación, surgió que uno de los ocupantes del auto, identificado como Fausto Carbajo, tendría conexión con una presunta organización dedicada a apuestas online clandestinas y que su nombre figuraba en una denuncia realizada el ex futbolista de Rosario Central y de Racing, Jonatan Gómez.

Según la denuncia, Carbajo lo había intimidado por una deuda cercana a los 505 mil dólares por juego e incluso se había presentado en una concentración de Racing.

En este marco, la liberación de Belloso causó revuelo a nivel judicial. La fiscal Almada fue apartada de la causa y el caso pasó a manos del fiscal Fernando Dalmau.

A su vez, el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, envió una circular a todo el Ministerio Público de la Acusación el pasado 2 de julio con una unificación de criterios en los casos de flagrancia relacionados con tenencia o portación ilegítima de armas de fuego en la vía pública.

Para Merlo, ese tipo de hechos reviste “una especial gravedad por el riesgo concreto que representa para la seguridad pública” y dejó sentado por escrito que de ahora en adelante todas las aprehensiones en flagrancia por ese tipo de delitos tendrán que ser acompañadas por el secuestro de los celulares de los demorados. A su vez, se tendrá que “evaluar prioritariamente” la procedencia de pedir o no la prisión preventiva.