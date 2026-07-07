Renovación de la licencia de conducir: los límites de edad para obtener el registro
La nueva normativa sobre la licencia de conducir actualizó los requisitos para circular. Conocé quiénes pueden obtenerla y qué cambió.
Los cambios introducidos por el Decreto 196/2025 en la Ley Nacional de Tránsito también modificaron el régimen de la licencia de conducir. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de un formato digital con validez en todo el país, además de nuevas reglas sobre la duración del registro y los plazos para su renovación según la edad de cada conductor.
En la Argentina, la licencia de conducir no establece una edad máxima para tramitarla por primera vez ni para renovarla. La normativa vigente indica que el aspecto determinante no es la cantidad de años que tenga una persona, sino que pueda demostrar aptitud física y psicofísica para manejar de forma segura.
Por ese motivo, quienes tienen más de 70, 80 años o incluso una edad superior pueden gestionar o renovar su licencia de conducir, siempre que superen las evaluaciones médicas exigidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En estos casos, la edad no impide acceder al registro, aunque sí influye en el período de vigencia del documento y en la frecuencia con la que debe renovarse.
A su vez, la legislación establece diferentes plazos de validez para la licencia de conducir de acuerdo con la edad del titular. El objetivo de este esquema es reforzar los controles de salud en los conductores de mayor edad y garantizar que continúen reuniendo las condiciones necesarias para circular de manera segura.
La edad máxima para sacar la licencia de conducir
La normativa vigente establece que la licencia de conducir tiene distintos períodos de validez según la edad del titular. Esta diferenciación busca incrementar la frecuencia de los controles médicos en las personas de mayor edad y comprobar que continúan reuniendo las condiciones físicas y psicofísicas necesarias para manejar con seguridad.
De acuerdo con los criterios definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la vigencia de la licencia de conducir queda establecida de la siguiente manera:
- Menores de 21 años: cinco años para las categorías A, B y G.
- Entre 21 y 65 años: cinco años de vigencia.
- Entre 65 y 70 años: renovación cada tres años.
- Mayores de 70 años: renovación obligatoria todos los años.
El régimen actual prioriza la aptitud de cada persona para conducir por encima de la edad. Por ese motivo, en cada renovación de la licencia de conducir es obligatorio aprobar las evaluaciones correspondientes, con el fin de verificar que el conductor mantiene las capacidades requeridas para circular de manera segura en la vía pública.
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