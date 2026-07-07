 Renovación de la licencia de conducir: los límites de edad para obtener el registro

De acuerdo con los criterios definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la vigencia de la licencia de conducir queda establecida de la siguiente manera:

Menores de 21 años: cinco años para las categorías A, B y G.

Entre 21 y 65 años: cinco años de vigencia.

Entre 65 y 70 años: renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación obligatoria todos los años.

El régimen actual prioriza la aptitud de cada persona para conducir por encima de la edad. Por ese motivo, en cada renovación de la licencia de conducir es obligatorio aprobar las evaluaciones correspondientes, con el fin de verificar que el conductor mantiene las capacidades requeridas para circular de manera segura en la vía pública.