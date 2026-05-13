Dramático rescate de 18 personas que eran esclavizadas y explotadas en un taller textil
El operativo de la Policía de la Ciudad fue posible gracias a una denuncia anónima. En el interior había siete menores de edad.
Once adultos y siete menores fueron rescatados de un taller textil clandestino que funcionaba en el barrio porteño de Monte Castro, donde eran sometidos a condiciones de esclavitud. Todo se descubrió gracias a una denuncia anónima que dio detalles certeros de lo que sucedía dentro del lugar.
El allanamiento se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en una casa ubicada en la calle Bahía Blanca al 2200, donde funcionaba como taller de confección de ropa.
La investigación se inició a partir de una denuncia que advertía sobre la presencia de menores que trabajaban y vivían en condiciones inhumanas dentro del domicilio, y que eran explotadas por los dueños del taller.
A partir de ese dato, personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad se movilizó hasta el lugar, ingresó al taller y se encontró con 18 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, siete de las cuales eran menores de edad, según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.
Horror en Monte Castro: así fue el operativo de rescate
De acuerdo con la investigación preliminar, las víctimas vivían en condiciones inhumanas, a oscuras, sin ventilación, sin poder salir a la calle y no tenían a su disposición la llave de la puerta para poder salir e ingresar según su voluntad.
Según indicaron vecinos de la zona, el taller funcionaba hacía varios años y a diario observaban la presencia de camiones de cargaban y descargaban telas, pero desconocían la presencia de familias que eran sometidas a la servidumbre.
A su vez, se determinó que se encontraban en una situación laboral irregular, bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, una práctica ilegal, de extrema explotación, donde múltiples trabajadores se turnan para dormir en las mismas camas o colchones dentro del mismo establecimiento donde son obligados a trabajar de forma ininterrumpida.
Tras el allanamiento ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal 11, el taller fue clausurado. Hasta el momento no trascendieron mayores datos respecto a los responsables del lugar.
Debido a la nacionalidad de varias de las víctimas, se requirió de la intervención de personal de Migraciones y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Además, asistentes sociales trabajaban en el interior para asistir a las víctimas y definir dónde quedarán alojadas tras el dramático rescate.
Del procedimiento también participó personal de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima y del área de Trata de la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
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