Escándalo en un colegio de Rosario: prohibieron los celulares por la difusión de fotos íntimas de alumnas

Investigan si utilizaron inteligencia artificial para crear fotos íntimas falsas

Uno de los aspectos centrales del caso es determinar si las fotografías fueron obtenidas y compartidas sin autorización o si algunas también fueron alteradas mediante inteligencia artificial. Estas herramientas permiten generar imágenes manipuladas, conocidas como deepfakes, que pueden representar a una persona en situaciones íntimas que nunca ocurrieron. Por el momento, la utilización de IA no debe darse por confirmada: es una de las hipótesis que se busca esclarecer.

La difusión de este tipo de contenido puede provocar consecuencias que exceden el ámbito digital, especialmente cuando las personas afectadas son menores de edad y las imágenes circulan dentro de su propia comunidad educativa. Por eso, las autoridades pidieron frenar el reenvío de las fotografías y evitar cualquier conducta que exponga nuevamente a las alumnas.

El colegio también señaló que venía trabajando en herramientas de prevención contempladas en la ley Ema, la normativa santafesina destinada a prevenir y abordar la violencia digital en el ámbito educativo. La legislación busca establecer mecanismos de intervención y acompañamiento ante situaciones que vulneren la intimidad o deriven en hostigamiento entre estudiantes.