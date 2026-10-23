Escándalo en un colegio de Rosario: prohibieron los celulares por la difusión de fotos íntimas de alumnas
El Colegio Verbo Encarnado tomó la decisión tras la circulación de imágenes de estudiantes sin consentimiento.
Un colegio de Rosario prohibió el uso de celulares en el nivel secundario luego de que se denunciara la difusión de fotos íntimas de alumnas sin su consentimiento. El episodio ocurrió en el Colegio Verbo Encarnado, ubicado en el barrio República de la Sexta, y generó preocupación entre las familias y las autoridades educativas. Además, se analiza si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (IA) para manipular las imágenes y crear montajes de contenido íntimo.
La situación se conoció el miércoles, cuando las autoridades de la institución, situada en La Paz al 500, fueron alertadas sobre la circulación de fotografías de estudiantes entre sus compañeros. Según trascendió, al menos 27 alumnas habrían sido afectadas por la difusión o manipulación de imágenes, aunque las circunstancias particulares de cada caso y las responsabilidades involucradas todavía deben esclarecerse. La posibilidad de que se hayan empleado herramientas de IA para generar deepfakes —imágenes falsas que aparentan mostrar situaciones reales— sumó preocupación por el alcance de la vulneración de la intimidad.
Rosario: por qué prohibieron los celulares en el colegio
Como primera medida, las autoridades del Colegio Verbo Encarnado dispusieron que los estudiantes del secundario dejen sus teléfonos celulares guardados en los casilleros durante toda la jornada escolar, desde el ingreso hasta la salida. La restricción también alcanza al kiosco de la institución, por lo que se solicitó a las familias que envíen a sus hijos con dinero o tarjeta para que puedan comprar durante los recreos.
La decisión se adoptó en medio de la conmoción que provocó el caso y de las conversaciones entre directivos, estudiantes y familiares para abordar lo sucedido. De acuerdo con información difundida sobre el episodio, un grupo de alumnos señalado dejó de asistir a clases mientras se trabaja con sus familias. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.
A través de un comunicado, las autoridades escolares calificaron lo ocurrido como una situación grave y solicitaron evitar represalias contra los adolescentes señalados. El objetivo, explicaron, es impedir que el conflicto derive en nuevas situaciones de hostigamiento y preservar a los menores involucrados mientras se intenta reconstruir cómo se produjo la circulación del material.
Investigan si utilizaron inteligencia artificial para crear fotos íntimas falsas
Uno de los aspectos centrales del caso es determinar si las fotografías fueron obtenidas y compartidas sin autorización o si algunas también fueron alteradas mediante inteligencia artificial. Estas herramientas permiten generar imágenes manipuladas, conocidas como deepfakes, que pueden representar a una persona en situaciones íntimas que nunca ocurrieron. Por el momento, la utilización de IA no debe darse por confirmada: es una de las hipótesis que se busca esclarecer.
La difusión de este tipo de contenido puede provocar consecuencias que exceden el ámbito digital, especialmente cuando las personas afectadas son menores de edad y las imágenes circulan dentro de su propia comunidad educativa. Por eso, las autoridades pidieron frenar el reenvío de las fotografías y evitar cualquier conducta que exponga nuevamente a las alumnas.
El colegio también señaló que venía trabajando en herramientas de prevención contempladas en la ley Ema, la normativa santafesina destinada a prevenir y abordar la violencia digital en el ámbito educativo. La legislación busca establecer mecanismos de intervención y acompañamiento ante situaciones que vulneren la intimidad o deriven en hostigamiento entre estudiantes.
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