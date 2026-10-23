Insólito rescate de un pavo: un operativo que duró varias horas y sorprendió a los vecinos
El ave caminaba por el medio de la calle en el barrio Arroyito y movilizó a la Policía durante la mañana de este viernes. Tras varias horas de operativo, lograron rescatarla.
Un insólito episodio sorprendió este viernes a los vecinos del barrio Arroyito, en Rosario, donde se desplegó un operativo para rescatar a un pavo que caminaba por el medio de la calle. La presencia del ave en plena vía pública llamó la atención de los habitantes de la zona y motivó la intervención policial. Después de varias horas de tareas, finalmente lograron rescatar al animal, que se encontraba en buen estado.
El procedimiento se extendió durante buena parte de la mañana y generó curiosidad entre quienes pasaban por el lugar. La situación no pasó inadvertida para los vecinos, que siguieron de cerca los intentos por atrapar al ave y evitar que continuara desplazándose por la calle. La Policía participó del operativo y, una vez concretado el rescate, confirmó que el animal que había generado semejante despliegue era efectivamente un pavo.
Margarita, una vecina que presenció la particular escena, contó que las tareas habían comenzado muy temprano. “Están desde las 7 de la mañana para rescatarlo”, relató al describir el tiempo que llevaban intentando poner al animal a salvo. La intervención se prolongó durante varias horas, en una situación tan inesperada como llamativa para el barrio, donde la aparición de un pavo suelto se convirtió en el centro de atención de la mañana.
Uno de los principales inconvenientes fue que el ave no se dejó agarrar fácilmente. Los vecinos también intentaron colaborar con el rescate, pero sus esfuerzos no dieron resultado en un primer momento. “Intentamos agarrarlo y salió volando”, contó Margarita al recordar el episodio, que sumó una dificultad inesperada para quienes buscaban capturarlo. El comportamiento del animal obligó a continuar con las tareas hasta que finalmente consiguieron ponerlo a salvo.
Después de varias horas de operativo, el rescate llegó a buen puerto. El pavo fue rescatado y se encontraba bien, mientras que la Policía confirmó su identidad y despejó cualquier duda sobre qué animal había motivado el despliegue. Aunque no trascendieron detalles sobre cómo llegó a la calle ni sobre quién era su dueño, el episodio despertó la curiosidad de los vecinos y convirtió una mañana habitual en una escena fuera de lo común.
Así, el barrio Arroyito, en Rosario, tuvo como protagonista inesperado a un pavo que caminaba por la vía pública y cuya captura requirió varias horas de trabajo. Lo que comenzó con la aparición del ave en medio de la calle terminó con un rescate exitoso y una anécdota que llamó la atención de quienes presenciaron el operativo durante este viernes.
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