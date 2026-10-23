Insólito rescate de un pavo: un operativo que duró varias horas y sorprendió a los vecinos

Margarita, una vecina que presenció la particular escena, contó que las tareas habían comenzado muy temprano. “Están desde las 7 de la mañana para rescatarlo”, relató al describir el tiempo que llevaban intentando poner al animal a salvo. La intervención se prolongó durante varias horas, en una situación tan inesperada como llamativa para el barrio, donde la aparición de un pavo suelto se convirtió en el centro de atención de la mañana.