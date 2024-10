Esmeralda Mitre acusó a su cuñado de violencia de genero: "Me pegó"

También cuestionó la reelección de Pereda como vicepresidente de la SRA, señalando que consiguió el puesto pese a su situación legal.

esmeralda mitre

Según ella, tanto la SRA como su presidente, Nicolás Pino, permitieron su participación en las elecciones sin considerar su historial judicial. Agregó que habló personalmente con Pino, quien, según Mitre, desconocía las denuncias en su contra.

Además, se dirigió a Patricia Bullrich, reprochándole no haber informado sobre la situación de Pereda Born, dado que ambas mantienen una relación personal. “Yo me pregunto, @PatoBullrich, ya que me conocés de toda la vida, ¿cómo no avisaste? y comprometiste a todos. Me conocés, creíste que no diría la verdad”, expresó Mitre.

Finalmente, la actriz hizo un llamado al presidente Javier Milei, exigiendo la renuncia de Pereda Born de su puesto en la Sociedad Rural, considerando su conducta una falta de respeto tanto para su cargo como para la sociedad argentina.