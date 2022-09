"No me autopercibo sirena": el descargo de la chica que practica mermaiding en Esquel

“Hola @cronica me gustaría saber de dónde sacaron ese titular porque yo no les di ninguna entrevista... Estaría bueno que no inventen cosas, yo no me autopercibo sirena soy una mujer que practica un deporte distinto”, dijo en sus redes sociales Paula Olmedo, la joven de Esquel que sueña con dedicarse profesionalmente al mermaiding.

https://twitter.com/KhalessiOfCats/status/1571685214572904448 Hola @cronica me gustaría saber de dónde sacaron ese titular porque yo no les di ninguna entrevista... Estaría bueno que no inventen cosas, yo no me autopercibo sirena soy una mujer que practica un deporte distinto. https://t.co/UbRGgosIuR — Pau (@KhalessiOfCats) September 19, 2022