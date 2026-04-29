Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por emitir amenazas contra un colegio

Por el momento el detenido está alojado en una sede policial y quedó a disposición del juez que entiende en la causa.

La detención de este miércoles se produjo en el marco de otras amenazas a escuelas en la provincia de Córdoba (y en el resto del país), impulsadas por alumnos que ponían fecha y hora para tiroteos hipotéticos.

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que se investigan 61 hechos sólo en la ciudad capital, y hasta hace dos semanas había al menos ocho adolescentes imputados por el delito de "amenaza agravada por anonimato".

Las amenazas en masa en los colegios surgieron luego de que un adolescente disparara a mansalva en una escuela de la provincia de Santa Fe y matara a un compañero.

A ese episodio le siguieron las advertencias en baños públicos y hasta instancias en las que algunos alumnos llegaron a llevar armas al colegio.