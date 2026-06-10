Estaba detenido por violencia de género, lo liberaron y prendió fuego a su pareja

Menos de dos meses después, según la investigación, se produjo el feroz ataque que dejó a la mujer gravemente herida.

Tras conocerse el nuevo episodio de violencia, la Sala II del Tribunal de Impugnación revocó la resolución que permitió la excarcelación del acusado y ordenó su inmediata detención. Además, fue declarado en rebeldía debido a que permanece fuera del alcance de las autoridades.

Mientras tanto, la situación de la víctima genera una creciente preocupación. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la mujer se alejó de la custodia policial que tenía asignada y desde entonces se desconoce su paradero.

Las fuerzas de seguridad trabajan para localizarla y garantizar su protección, ya que consideran que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

En paralelo, continúa el operativo para capturar a Carrizo. Desde la fiscalía solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier dato sobre el paradero del sospechoso o de la víctima.