Estaba detenido por violencia de género, lo liberaron y prendió fuego a su pareja
El agresor atacó a la mujer en la localidad de Orán, Salta, apenas dos meses después de recuperar la libertad, pese a que la fiscalía se había opuesto a su excarcelación. Está prófugo.
La ciudad de Orán, en la provincia de Salta, se encuentra conmocionada por un brutal caso deviolencia de género que derivó en un presunto intento de femicidio.
Jorge Fernando Carrizo, de 27 años, es intensamente buscado por la Policía luego de ser señalado como el principal sospechoso de haber atacado a su pareja y provocarle graves quemaduras.
Según trascendió, la mujer sufrió lesiones severas en el rostro y el cuello tras el episodio. En medio de la conmoción por el caso, se supo que el sospechoso había sido liberado semanas antes por decisión judicial, a pesar de que la Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido.
Carrizo ya registraba antecedentes por hechos de violencia contra la misma víctima. De hecho, había sido imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en una causa tramitada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán.
En ese expediente, la fiscal Claudia Carreras había pedido la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dispuso su libertad.
Menos de dos meses después, según la investigación, se produjo el feroz ataque que dejó a la mujer gravemente herida.
Tras conocerse el nuevo episodio de violencia, la Sala II del Tribunal de Impugnación revocó la resolución que permitió la excarcelación del acusado y ordenó su inmediata detención. Además, fue declarado en rebeldía debido a que permanece fuera del alcance de las autoridades.
Mientras tanto, la situación de la víctima genera una creciente preocupación. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la mujer se alejó de la custodia policial que tenía asignada y desde entonces se desconoce su paradero.
Las fuerzas de seguridad trabajan para localizarla y garantizar su protección, ya que consideran que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
En paralelo, continúa el operativo para capturar a Carrizo. Desde la fiscalía solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier dato sobre el paradero del sospechoso o de la víctima.
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