Estaba prófugo tras matar al padre de un policía: lo agarraron en San Clemente del Tuyú
Claudio Andrés Ruiz tenía pedido de captura desde septiembre en una causa por robo y asesinato en Berazategui.
Un delincuente que tenía era buscado intensamente desde septiembre, fue detenido en las últimas horas en la ciudad balnearia de San Clemente del Tuyú tras un impresionante operativo de inteligencia. Está acusado de robar en una verdulería en Berazategui y, en su escape, asesinar al padre de un policía.
Claudio Andrés Ruiz, de 36 años, tenía pedido de captura vigente desde septiembre en una causa por homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego.
El delincuente pudo ser interceptado en San Clemente del Tuyú gracias a un operativo de inteligencia implementado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense, quienes lograron localizar al sospechoso y concretar su aprehensión en esa localidad de La Costa.
La persecución de Ruiz se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando junto a otro delincuente llevó a cabo un robo a mano armada en una verdulería en Berazategui, de donde se llevaron dinero en efectivo. Al huir del lugar, fueron interceptados por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba franco de servicio. En esas circunstancias, se desencadenó un tiroteo.
Como consecuencia del enfrentamiento armado, el padre del efectivo policial resultó gravemente herido y falleció tras ser trasladado a un hospital.
Tras el asesinato del padre del policía, la causa fue recaratulada como homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego
El otro delincuente fue detenido poco después por personal de la DDI Quilmes – Sub DDI Berazategui, pero Ruiz logró evadir a los efectivos policiales y estuvo cuatro meses prófugo.
El pedido de captura fue emitido el 30 de septiembre de 2025, tras un requerimiento del juez Francisco Martínez Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N° 04 de Berazategui del Departamento Judicial Quilmes.
Tras permanecer prófugo desde entonces, Ruiz fue finalmente detenido en San Clemente del Tuyú y quedó a disposición de la Justicia. Desde la fuerza destacaron el trabajo de investigación realizado y señalaron que, con esta detención, el acusado fue puesto “donde corresponde: tras las rejas”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario