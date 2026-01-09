Estaba prófugo tras matar al padre de un policía: lo agarraron en San Clemente del Tuyú

Tras el asesinato del padre del policía, la causa fue recaratulada como homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego

El otro delincuente fue detenido poco después por personal de la DDI Quilmes – Sub DDI Berazategui, pero Ruiz logró evadir a los efectivos policiales y estuvo cuatro meses prófugo.

El pedido de captura fue emitido el 30 de septiembre de 2025, tras un requerimiento del juez Francisco Martínez Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N° 04 de Berazategui del Departamento Judicial Quilmes.

Tras permanecer prófugo desde entonces, Ruiz fue finalmente detenido en San Clemente del Tuyú y quedó a disposición de la Justicia. Desde la fuerza destacaron el trabajo de investigación realizado y señalaron que, con esta detención, el acusado fue puesto “donde corresponde: tras las rejas”.