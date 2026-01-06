Robo y persecución a alta velocidad a metros del Obelisco: así detuvieron a un ladrón

robo y persecucion Policia de la ciudad

Así fue como las calles del microcentro se transformaron en una típica escena de acción durante la cual los policías visualizaron al sospechoso y procedieron a atravesar la avenida 9 de Julio en contramano, esquivando a los autos parados en el semáforo. Sin perder de la mira al ladrón, uno de los efectivos cruzó los dos carriles del Metrobus y avanzó unos metros sobre la calle Tucumán hasta ingresar con la moto por la vereda y luego bajar a la calle Carlos Pellegrini.

El delincuente logró fugarse hacia uno de los canteros laterales, pero, al advertir que los efectivos le habían cerrado todas las vías de escape y estaba acorralado por dos motos policiales, se resignó, levantó las manos y se entregó.

“¡Tirate al piso, tirate al piso!”, le ordenó el policía que grababa el video. Lejos de resistirse, el joven se sentó sobre la vereda frente a un conocido hotel, donde los efectivos dieron por finalizada la persecución y procedieron a su detención.

Durante la requisa a las pertenencias del detenido, los agentes encontraron la cadenita dorada que había robado minutos antes. La misma, tras un secuestro preventivo para realizar los procedimientos de rigor, fue devuelta a su dueño.

El imputado fue identificado como David Castillo, con domicilio en el partido bonaerense de Moreno y sin registro de antecedentes penales, según detalló La Nación.

En la causa tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo de la jueza Ángeles Gómez, quien ordenó la detención del acusado y la adopción de las medidas procesales correspondientes.