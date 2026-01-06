Robo y persecución a alta velocidad a metros del Obelisco: así detuvieron a un ladrón
Efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad persiguieron al delincuente por pleno microcentro y lograron reducirlo.
Como en una escena de película de acción, efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad persiguieron y detuvieron a un delincuente en el microcentro porteño y a plena luz del día. Las imágenes de la espectacular secuencia quedaron registradas en un video.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 15, cuando personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad de Buenos Aires alertó a la policía porteña sobre la presencia de un delincuente que le había robado una cadenita dorada a un hombre en la intersección de Lavalle y Cerrito, a una cuadra del Teatro Colón.
Según detallaron las fuentes policiales, el sospechoso había tomado la cadenita directamente de la mano del peatón que transitaba por la zona, hecho que motivó en el alerta inmediata a los efectivos que circulaban por la zona.
Desde el CMU comunicaron las características físicas del sospechoso, así como también la dirección hacia la cual se había dado a la fuga tras el robo, detalles que fueron claves para que los agentes motorizados de la Policía de la Ciudad lo identificaran a las pocas cuadras del hecho y comenzaran inmediatamente la persecución.
Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por uno de los policías a través de su cámara corporal.
Así fue como las calles del microcentro se transformaron en una típica escena de acción durante la cual los policías visualizaron al sospechoso y procedieron a atravesar la avenida 9 de Julio en contramano, esquivando a los autos parados en el semáforo. Sin perder de la mira al ladrón, uno de los efectivos cruzó los dos carriles del Metrobus y avanzó unos metros sobre la calle Tucumán hasta ingresar con la moto por la vereda y luego bajar a la calle Carlos Pellegrini.
El delincuente logró fugarse hacia uno de los canteros laterales, pero, al advertir que los efectivos le habían cerrado todas las vías de escape y estaba acorralado por dos motos policiales, se resignó, levantó las manos y se entregó.
“¡Tirate al piso, tirate al piso!”, le ordenó el policía que grababa el video. Lejos de resistirse, el joven se sentó sobre la vereda frente a un conocido hotel, donde los efectivos dieron por finalizada la persecución y procedieron a su detención.
Durante la requisa a las pertenencias del detenido, los agentes encontraron la cadenita dorada que había robado minutos antes. La misma, tras un secuestro preventivo para realizar los procedimientos de rigor, fue devuelta a su dueño.
El imputado fue identificado como David Castillo, con domicilio en el partido bonaerense de Moreno y sin registro de antecedentes penales, según detalló La Nación.
En la causa tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo de la jueza Ángeles Gómez, quien ordenó la detención del acusado y la adopción de las medidas procesales correspondientes.
