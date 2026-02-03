Cuándo es la Super Bowl 2026 de la NFL: horario y dónde ver en vivo New England Patriots vs. Seattle Seahawks
EL Super Bowl 2026 enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en California, con transmisión en TV y streaming para seguirla en vivo desde Argentina.
El Super Bowl 2026, que viene cada vez más en crecimiento en los últimos años, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la final de 2016. El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley y es la casa de los San Francisco 49ers.
Para quienes sigan el partido desde Argentina, el encuentro comenzará a las 20.30, mientras que el tradicional show del entretiempo está previsto entre las 22.00 y las 22.30, según el desarrollo del juego. Se espera un evento con muchos condimentos que ilusiona mucho puertas adentro y a los fanáticos del deporte en general.
Patriots vs. Seahawks y el show del entretiempo en el Super Bowl 2026
La final enfrentará a New England Patriots, campeones de la Conferencia AFC, y Seattle Seahawks, ganadores de la NFC, en una reedición del histórico Super Bowl 49. Los Patriots buscarán su séptimo título, mientras que Seattle intentará conquistar su segundo anillo en la NFL.
El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, quien será el primer artista en cantar íntegramente en español en la historia del evento. Además, participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones. En la previa, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.
Dónde ver la Super Bowl 2026 en vivo
El Super Bowl 2026 podrá verse en vivo en Argentina a través de ESPN, con transmisión en español. También estará disponible vía streaming por Disney+, en simultáneo con la TV, y mediante NFL Game Pass (DAZN), con la señal original de Estados Unidos y cobertura completa del evento. Además, distintos canales de streaming mostraran imágenes exclusivas minuto a minuto.
