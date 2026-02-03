Cuándo es la Super Bowl 2026 de la NFL: horario y dónde ver en vivo New England Patriots vs. Seattle Seahawks

El Super Bowl 2026, que viene cada vez más en crecimiento en los últimos años, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la final de 2016. El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley y es la casa de los San Francisco 49ers.