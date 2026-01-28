¿Cuánto cuesta ir a ver a Harry Styles a Brasil? Los precios de los paquetes para julio
Tras la confirmación de la gira de Harry Styles, las búsquedas para San Pablo explotaron más de un 1.000%. ¿Cuánto salen los vuelos más hotel por tres noches?
La confirmación de la nueva gira mundial de Harry Styles, que incluirá fechas en Brasil y México durante el mes de julio, desató una verdadera locura entre los fanáticos locales. La posibilidad de ver al artista británico en un país vecino disparó el interés por viajar, generando un fenómeno inmediato en las plataformas de turismo.
Desde el anuncio oficial del recital, realizado el pasado jueves 22, las búsquedas para viajar a San Pablo registraron un crecimiento superior al 1.000% durante el fin de semana, superando ampliamente a cualquier otro destino. Muchos seguidores aprovechan el show no solo para ver a su ídolo, sino para armar una escapada de unos días y recorrer la ciudad brasileña.
Los precios: cuánto sale viajar a ver a Harry Styles
Para quienes estén planeando la travesía, la opción de adquirir "paquetes" (vuelo más alojamiento) permite un ahorro de hasta un 30% en comparación con comprar los servicios por separado, además de resolver la logística en una fecha de alta demanda.
A modo de referencia, estos son los valores para viajar a San Pablo en julio (del 16 al 19):
Opción económica: Paquete por 3 noches a $701.132 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.
Opción intermedia: Paquete por 3 noches a $711.425 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet.
Financiación y formas de pago
En un contexto donde la planificación financiera es clave, existe la posibilidad de abonar estos viajes internacionales en hasta 3 cuotas sin interés, una herramienta fundamental para quienes organizan su viaje con anticipación. Esta modalidad permite combinar distintos medios de pago en una misma compra, con la única condición de cancelar el total al menos 7 días antes de la fecha de viaje.
El relevamiento de precios y el aumento en las tendencias de búsqueda fueron informados por la agencia de viajes Despegar.
