¿Cuánto cuesta ir a ver a Harry Styles a Brasil? Los precios de los paquetes para julio

Opción económica: Paquete por 3 noches a $701.132 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.

Opción intermedia: Paquete por 3 noches a $711.425 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet.

Financiación y formas de pago

En un contexto donde la planificación financiera es clave, existe la posibilidad de abonar estos viajes internacionales en hasta 3 cuotas sin interés, una herramienta fundamental para quienes organizan su viaje con anticipación. Esta modalidad permite combinar distintos medios de pago en una misma compra, con la única condición de cancelar el total al menos 7 días antes de la fecha de viaje.