Estafa virtual: publicó la foto de su mascota perdida y quisieron extorsionarla usando IA
La angustiante búsqueda de una perra terminó con un intento de estafa mediante inteligencia artificial.
Lo que comenzó como una desesperada búsqueda para encontrar a una mascota perdida derivó en una situación aún más angustiante para una familia de Villa Fiorito. Mientras intentaba dar con el paradero de su perra Sol, Pamela, su dueña, fue víctima de un intento de estafa virtual en el que delincuentes utilizaron imágenes generadas con inteligencia artificial para hacerle creer que el animal había sido encontrado y pedirle dinero.
Según relató la mujer, y como suele ocurrir en estos casos, tras la desaparición de la perra difundieron sus fotos en redes sociales y distintos grupos con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, pocos días después comenzaron a llegarle mensajes sospechosos.
"A los dos o tres días de que desapareció, me escribe una persona alrededor de las 23. Me manda la foto, me pregunta si es mía y antes de que yo conteste me pregunta 'de dónde sos' y 'cuándo se te perdió'", contó Pamela.
En medio de la desesperación, respondió rápidamente que la perra se había perdido el lunes y que ella era de Villa Fiorito, datos que fueron utilizados por los estafadores para hacerle creer que la habían encontrado.
Acto seguido, le enviaron una foto de una perra muy similar a Sol. Luego le aseguraron que la mascota estaba en la casa del hermano de quien la había encontrado, en Burzaco.
"Está en la casa de mi hermano en Burzaco, la trajo el lunes a la noche de Fiorito, del trabajo", le escribió el supuesto rescatista. Incluso, inventó una situación para conmover a la dueña: "La corrían otros perros y se metió ahí. Se ve que ya la habían agarrado porque estaba toda embarrada y renguita, pobrecita".
Pamela les pidió que le enviaran otra imagen para confirmar que realmente se trataba de Sol. Sin embargo, nunca accedieron al pedido. En cambio, le dijeron que podían acercarle la perra, pero que antes necesitaban dinero para pagar la nafta del auto.
"Me hacía dudar el hecho de que no me mandara otras fotos", explicó la mujer.
Cuando comprendió que se trataba de un engaño y enfrentó a los delincuentes, la reacción fue inmediata. "Cuando me di cuenta, le respondí y me insultaron", recordó.
No fue el único intento de estafa
Pamela aseguró que este no fue el único episodio de intento de estafa que sufrió durante la búsqueda de su perra. Días antes, otra persona también se comunicó para decirle que había encontrado a Sol y le pidió hacer una videollamada a través de WhatsApp, pero la pantalla se veía negra. Cuando la mujer advirtió que no podía ver nada, le cortaron la comunicación.
La víctima sospecha que esa maniobra tenía como objetivo obtener el código de verificación de WhatsApp para quedarse con su cuenta.
Mientras tanto, Sol continúa desaparecida. Su familia mantiene la búsqueda mediante carteles colocados en distintos puntos de la zona, publicaciones en redes sociales y avisos en grupos de Facebook, con la esperanza de recibir información verdadera que permita encontrarla.
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