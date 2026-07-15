Estafa virtual: publicó la foto de su mascota perdida y quisieron extorsionarla usando IA

"Está en la casa de mi hermano en Burzaco, la trajo el lunes a la noche de Fiorito, del trabajo", le escribió el supuesto rescatista. Incluso, inventó una situación para conmover a la dueña: "La corrían otros perros y se metió ahí. Se ve que ya la habían agarrado porque estaba toda embarrada y renguita, pobrecita".

Pamela les pidió que le enviaran otra imagen para confirmar que realmente se trataba de Sol. Sin embargo, nunca accedieron al pedido. En cambio, le dijeron que podían acercarle la perra, pero que antes necesitaban dinero para pagar la nafta del auto.

"Me hacía dudar el hecho de que no me mandara otras fotos", explicó la mujer.

Cuando comprendió que se trataba de un engaño y enfrentó a los delincuentes, la reacción fue inmediata. "Cuando me di cuenta, le respondí y me insultaron", recordó.

No fue el único intento de estafa

Pamela aseguró que este no fue el único episodio de intento de estafa que sufrió durante la búsqueda de su perra. Días antes, otra persona también se comunicó para decirle que había encontrado a Sol y le pidió hacer una videollamada a través de WhatsApp, pero la pantalla se veía negra. Cuando la mujer advirtió que no podía ver nada, le cortaron la comunicación.

La víctima sospecha que esa maniobra tenía como objetivo obtener el código de verificación de WhatsApp para quedarse con su cuenta.

Mientras tanto, Sol continúa desaparecida. Su familia mantiene la búsqueda mediante carteles colocados en distintos puntos de la zona, publicaciones en redes sociales y avisos en grupos de Facebook, con la esperanza de recibir información verdadera que permita encontrarla.