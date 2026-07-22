Se hizo pasar por Kevin Costner, conquistó a una mujer y la estafó tras meses de engaño

Este tipo de maniobras ya registró otros antecedentes. En 2024 se conoció el caso de dos mujeres españolas que fueron engañadas por delincuentes que utilizaron la identidad de Brad Pitt para hacerles creer que mantenían una relación amorosa. Un año antes, en 2023, una mujer británica también denunció haber sido víctima de un fraude similar mediante un perfil falso de Instagram que utilizaba la imagen de Kevin Costner.