Tragedia en Paraná: una mamá y su hija de 10 años murieron arrastradas por un arroyo
El cuerpo de la menor permanecía desaparecido hasta este sábado.
En la mañana del sábado equipos de emergencia hallaron el cuerpo de Chiara Barrios. La pequeña permanecía desaparecida desde la madrugada del jueves cuando un temporal provocó que el arroyo Las Viejas aumentara su caudal en más de dos metros de altura. La fuerza del agua fue tal que arrancó la estructura de la vivienda de la familia Barrios, ubicada en la calle Blas Parera, desplazándola por completo hacia el cauce del arroyo.
El padre, Miguel Barrios, y tres de sus hijos (de 12, 15 y 5 años) lograron ser rescatados por vecinos y personal policial a pocos metros del lugar. Pero su mamá, Patricia Mena, y Chiara sucumbieron en la tragedia. El cuerpo de Patricia había sido localizado el jueves por la tarde en el arroyo Colorado, a unos 200 metros del derrumbe.
La búsqueda de la niña de 10 años se vio dificultada por el nivel del agua y la acumulación de ramas y troncos que bloqueaban la visibilidad de los buzos. Recién este sábado, con el descenso del caudal en la desembocadura hacia el río, los brigadistas pudieron dar con el cuerpo de la menor.
La zona de la tragedia permanece bajo estricta vigilancia de Defensa Civil. El evento ha reabierto el debate sobre el peligro de las viviendas asentadas en las cercanías de los cauces de agua, mientras la comunidad de Paraná se organiza para asistir al padre y los tres hermanos que, en una sola noche, lo perdieron todo.
