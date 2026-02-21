Tragedia en Paraná: una mamá y su hija de 10 años murieron arrastradas por un arroyo

En la mañana del sábado equipos de emergencia hallaron el cuerpo de Chiara Barrios. La pequeña permanecía desaparecida desde la madrugada del jueves cuando un temporal provocó que el arroyo Las Viejas aumentara su caudal en más de dos metros de altura. La fuerza del agua fue tal que arrancó la estructura de la vivienda de la familia Barrios, ubicada en la calle Blas Parera, desplazándola por completo hacia el cauce del arroyo.