Estremecedor: así fue el momento en que un piedrazo terminó con la muerte de un joven en Ezeiza

A partir del análisis de las imágenes y de otros registros de las cámaras instaladas en el lugar, la fiscal Belloc señaló a Montuelle como el presunto autor material del ataque que provocó la muerte de Rojas.

Alan Montuelle fue detenido junto a Juárez y Saliega durante una serie de allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Rivas también fue aprehendido en el marco de la investigación.

Los cuatro detenidos por el homicidio de Tomás Ezequiel Rojas en Ezeiza

Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio" y la Justicia continúa con el análisis de las pruebas reunidas para determinar cómo ocurrió el ataque y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.