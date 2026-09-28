Estremecedor: así fue el momento en que un piedrazo terminó con la muerte de un joven en Ezeiza
Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran el momento del ataque que terminó con la muerte de Tomás Rojas, de 22 años.
El video de una cámara de seguridad podría ser una de las principales pruebas para reconstruir el ataque que terminó con la muerte de Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, quien fue agredido después de salir de un boliche junto a sus amigos en Ezeiza.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc, y hasta el momento hay cuatro detenidos por el hecho: Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; Gastón Saliega, de 19; y Emanuel Rivas, de 18.
El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del boliche Egipto, donde se habría iniciado el primer enfrentamiento entre los jóvenes.
De acuerdo con las imágenes, una cámara de vigilancia registró el momento en que dos grupos de jóvenes mantienen una discusión y luego se alejan del lugar. Pocos segundos después, uno de ellos arrojó una piedra que impactó contra la cabeza de Rojas, quien murió poco después como consecuencia de la agresión.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el conflicto comenzó dentro del local bailable y continuó luego de que los jóvenes se retiraran, hasta que volvieron a encontrarse en la zona de French, al otro lado de la Ruta 205.
A partir del análisis de las imágenes y de otros registros de las cámaras instaladas en el lugar, la fiscal Belloc señaló a Montuelle como el presunto autor material del ataque que provocó la muerte de Rojas.
Alan Montuelle fue detenido junto a Juárez y Saliega durante una serie de allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Rivas también fue aprehendido en el marco de la investigación.
Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio" y la Justicia continúa con el análisis de las pruebas reunidas para determinar cómo ocurrió el ataque y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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