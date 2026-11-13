Estremecedor video de un comerciante que vivió la explosión en Remedios de Escalada: "Tápense la boca, rápido"
Se viralizó un video con contenido sensible que fue tomado apenas instantes después de la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en Remedios de Escalada.
El empleado de un local de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, llegó a grabar los momentos inmediatamente posteriores a la explosión de este viernes en un negocio de la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.
Estremecedor video de un comerciante que vivió la explosión en Remedios de Escalada
"Es una locura, amigo, mirá esa mier... ¡tenemos que irnos!", se escucha decir al empleado. Sus exclamaciones resultaron acertadas, porque el resplandor de las llamas se podía apreciar desde la entrada del local ubicado a metros de la explosión.
Para las 17 el Gobierno de Lanús confirmó una muerte por el episodio, además de un total de 30 heridos, siete de gravedad. Todavía falta ubicar a dos personas que siguen desaparecidas. "Tenemos que irnos, agarrá todo, vámonos", apuró el hombre a sus compañeros de escena mientras de fondo se escuchaban los gritos y lamentos de las víctimas de la explosión de un caño de gas.
"Escuchame, vamos a hacer algo: para allá. Tápense la boca", resolvió el hombre mientras indicaba un paso hacia la calle.
Ya en la vereda el grupo se encontró con un hombre que estaba sentado en el suelo, bastón en mano, mirando de frente a la columna de humo y pidiendo ayuda al no poder moverse por sus propios medios.
La secuencia del video viral, que fue reproducido por Infobae y otros medios, termina con uno de los hombres que estaban en el local arrastrando al de bastón por la vereda para alejarlo del peligro.
Lejos de tratarse de un accidente, la explosión de este viernes podría ser responsabilidad de Metrogas, que tardó demasiado tiempo en atender a una fuga de gas reportada tras la rotura de un caño de distribución en una obra en la calle.
Por el episodio ya hay dos funcionarios de jerarquía de Metrogas que fueron detenidos por orden de la fiscal para determinar con exactitud qué protocolos se violaron antes del estallido.
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