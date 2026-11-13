Estremecedor video de un comerciante que vivió la explosión en Remedios de Escalada: "Tápense la boca, rápido"

La secuencia del video viral, que fue reproducido por Infobae y otros medios, termina con uno de los hombres que estaban en el local arrastrando al de bastón por la vereda para alejarlo del peligro.

Lejos de tratarse de un accidente, la explosión de este viernes podría ser responsabilidad de Metrogas, que tardó demasiado tiempo en atender a una fuga de gas reportada tras la rotura de un caño de distribución en una obra en la calle.

Por el episodio ya hay dos funcionarios de jerarquía de Metrogas que fueron detenidos por orden de la fiscal para determinar con exactitud qué protocolos se violaron antes del estallido.