"Le decimos Tarzán": vecinos de San Martín filmaron a un ladrón que se trepa a robar cables

Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento exacto en el que el delincuente escala los postes de luz cerca de la 1:30 de la madrugada, corta el tendido y utiliza todo el peso de su cuerpo colgado del cable para lograr arrancarlo. Si bien en esa primera incursión debió escapar apresuradamente al notar la circulación de vehículos, los damnificados aseguraron que el sujeto regresó tres horas más tarde para consumar el golpe y llevarse el material.