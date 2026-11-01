"Le decimos Tarzán": vecinos de San Martín filmaron a un ladrón que se trepa a robar cables
Un delincuente fue captado por las cámaras de seguridad en Billinghurst colgándose del tendido eléctrico para arrancar el cobre. Reincidió a pesar del peligro.
Una insólita y peligrosa secuencia de inseguridad quedó registrada en el partido bonaerense de San Martín, donde los vecinos de la localidad de Billinghurst denunciaron que un ladrón apodado por los propios habitantes como "Tarzán" se trepa sistemáticamente al tendido eléctrico para robar cables de cobre. El último episodio ocurrió en plena madrugada en la intersección de San Lorenzo y Eva Perón.
Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento exacto en el que el delincuente escala los postes de luz cerca de la 1:30 de la madrugada, corta el tendido y utiliza todo el peso de su cuerpo colgado del cable para lograr arrancarlo. Si bien en esa primera incursión debió escapar apresuradamente al notar la circulación de vehículos, los damnificados aseguraron que el sujeto regresó tres horas más tarde para consumar el golpe y llevarse el material.
Cuatro noches de zozobra en Billinghurst
De acuerdo con el testimonio de los residentes de la zona, este tipo de robos se repitió durante cuatro noches consecutivas. La modalidad no solo expone el riesgo extremo al que se exponen los ladrones al manipular el tendido en altura, sino que deja a los vecinos recurrentemente sin suministro eléctrico y expuestos a la vulnerabilidad urbana.
La comercialización ilegal del cobre extraído alimenta un circuito negro que mantiene en vilo a los barrios del conurbano bonaerense, donde los robos de infraestructura pública y domiciliaria continúan multiplicándose sin freno.
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