Excarcelaron a los seis imputados por maltrato infantil en un jardín de infantes de Santa Fe
El fiscal de la causa imputó a tres docentes y tres auxiliares por maltrato infantil e inacción ante los hechos, pero luego los liberó con algunas condiciones.
La Justicia de Santa Fe ordenó este viernes la excarcelación de las tres docentes y las tres auxiliares que fueron imputados por maltrato infantil y por inacción ante los hechos denunciados en un jardín de infantes de la localidad de Villa Constitución.
Durante la audiencia el fiscal Ramiro Martínez imputó a las docentes P.D., M.F., M.C. al auxiliar docente V.M. por el delito de " lesiones leves dolosas".
Además, el fiscal consideró que las auxiliares docentes A.P. y L.R. pueden enfrentar cargos por no radicar denuncias en la Justicia tras descubrir el caso de maltrato infantil.
Como respuesta al planteo de Ramírez, el juez Eugenio Romanini estableció 90 días de prohibición de salida del país a los seis imputados, les impuso una orden de restricción de acercamiento y contacto con las víctimas y sus familias, y el pago de una fianza personal o real.
Mientras tanto, esta semana se realizaron al menos ocho allanamientos en varios inmuebles, informó el sitio Rosario 3, durante los cuales se secuestraron seis celulares que ya fueron enviados a peritar por la justicia de Santa Fe.
Lo que se recupere de esos dispositivos será incorporado a la causa como ocurrió con los videos en los que se puede ver a las docentes ellos zamarrear a bebés y dejarlos llorar.
Medios de Santa Fe reportaron que el caso empezó con un tirón de orejas, pero que luego los ataques aumentaron, hasta el punto de arrojar a los niños al piso y dejarlos llorar.
Mientras tanto, la Municipalidad de Villa Constitución dispuso la clausura preventiva del jardín de infantes "Manitos a la obra", donde ocurrieron los hechos denunciados.
Habló la directora del jardín del horror
El viernes de la semana pasada la Directora de "Manitos a la obra", Milagros Capella, dio la cara en un video en el que pidió disculpas "por todo lo sucedido" y aseguró que no estaba al tanto de las instancias de maltrato infantil, de las que su propia sobrina fue víctima.
"Vengo a pedir una disculpa por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber y ser incompetente en mi trabajo. Y no haberme percatado de la situación. Para los que no saben, la niña que agarran del brazo es mi sobrina y yo nunca permitiría que le pase algo a ella ni a ningún otro niño. Estoy a disposición para cualquier madre o padre", expresó Capella.
