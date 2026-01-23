Excarcelaron a los seis imputados por maltrato infantil en un jardín de infantes de Santa Fe

maltrato jardín santa fe

Lo que se recupere de esos dispositivos será incorporado a la causa como ocurrió con los videos en los que se puede ver a las docentes ellos zamarrear a bebés y dejarlos llorar.

Medios de Santa Fe reportaron que el caso empezó con un tirón de orejas, pero que luego los ataques aumentaron, hasta el punto de arrojar a los niños al piso y dejarlos llorar.

Mientras tanto, la Municipalidad de Villa Constitución dispuso la clausura preventiva del jardín de infantes "Manitos a la obra", donde ocurrieron los hechos denunciados.

Habló la directora del jardín del horror

El viernes de la semana pasada la Directora de "Manitos a la obra", Milagros Capella, dio la cara en un video en el que pidió disculpas "por todo lo sucedido" y aseguró que no estaba al tanto de las instancias de maltrato infantil, de las que su propia sobrina fue víctima.

descargo directora maltrato santa fe

"Vengo a pedir una disculpa por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber y ser incompetente en mi trabajo. Y no haberme percatado de la situación. Para los que no saben, la niña que agarran del brazo es mi sobrina y yo nunca permitiría que le pase algo a ella ni a ningún otro niño. Estoy a disposición para cualquier madre o padre", expresó Capella.