Expectativa en Córdoba por la liberación del primer yaguarundí con un collar para rastreo satelital
El ejemplar fue rescatado en agosto de 2025 y cuando estuvo listo para volver a su hábitat fue liberado con un dispositivo electrónico que permite su monitoreo.
La Municipalidad de Córdoba anunció la semana pasada la liberación del primer ejemplar de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) que fue rescatado, rehabilitado y devuelto a su hábitat con un collar equipado con un dispositivo de rastreo satelital para su monitoreo.
En un intento por descubrir cómo se desenvuelve en su hábitat, los científicos liberaron al macho joven de yaguarundí el miércoles pasado en la zona de Altos de Chipión, en la región de Ansenuza.
Fuentes municipales informaron que el animal había sido rescatado el 6 de agosto de 2025, cuando tenía un mes y medio de vida, y que hasta la semana pasada fue rehabilitado en el Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de la capital cordobesa con un protocolo "sin impronta", es decir, evitando por todos los medios que el felino se vuelva dependiente de los humanos.
La tarea fue meticulosa porque de otro modo no hubiese sido posible devolverlo a su medio.
El yaguarundí, huña o gato moro es un felino que habita en la mayor parte de Sudamérica -a excepción de la Patagonia o la zona andina- y se carateriza por su pequeño tamaño, ideal para ser un cazador ejemplar en matorrales, pastizales y bosques, generalmente cerca de una corriente de agua.
Un ejemplar adulto puede medir enter 50 y 70 centímetros sin contar la cola, que mide otros 30 o 50. En promedio pensan entre 3,5 y 9 kilos, con pelaje castaño, rojizo o gris, y tienen la particularidad de tener patas relativamente cortas, que le permiten agazaparse y cazar mejor.
Con ese tamaño y esa cara, cualquier amante de los gatos hogareños podría enamorarse, pero el yaguarundí es cualquier cosa menos una mascota: de hecho, tiene un rol de depredador de roedores, aves, reptiles y anfibios en el bosque chaqueño, el espinal y los pastizales serranos.
De hecho, es un felino nativo de esa zona de Córdoba.
Por eso especialistas del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y de la Universidad Nacional de Córdoba se encargarán de monitorear los movimientos del ejemplar recién liberado a través de un collar con un transmisor satelital.
Se espera evaluar su supervivencia, sus patrones de desplazamiento, el uso del hábitat y su adaptación al entorno natural luego de su reintroducción, información que será analizada por el equipo de investigación del IDEA-CONICET y del Centro de Zoología Aplicada.
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