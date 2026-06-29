Expectativa en Córdoba por la liberación del primer yaguarundí con un collar para rastreo satelital

El yaguarundí, huña o gato moro es un felino que habita en la mayor parte de Sudamérica -a excepción de la Patagonia o la zona andina- y se carateriza por su pequeño tamaño, ideal para ser un cazador ejemplar en matorrales, pastizales y bosques, generalmente cerca de una corriente de agua.

Un ejemplar adulto puede medir enter 50 y 70 centímetros sin contar la cola, que mide otros 30 o 50. En promedio pensan entre 3,5 y 9 kilos, con pelaje castaño, rojizo o gris, y tienen la particularidad de tener patas relativamente cortas, que le permiten agazaparse y cazar mejor.

yaguarundí suelto

Con ese tamaño y esa cara, cualquier amante de los gatos hogareños podría enamorarse, pero el yaguarundí es cualquier cosa menos una mascota: de hecho, tiene un rol de depredador de roedores, aves, reptiles y anfibios en el bosque chaqueño, el espinal y los pastizales serranos.

De hecho, es un felino nativo de esa zona de Córdoba.

Por eso especialistas del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y de la Universidad Nacional de Córdoba se encargarán de monitorear los movimientos del ejemplar recién liberado a través de un collar con un transmisor satelital.

yaguarundí 1

Se espera evaluar su supervivencia, sus patrones de desplazamiento, el uso del hábitat y su adaptación al entorno natural luego de su reintroducción, información que será analizada por el equipo de investigación del IDEA-CONICET y del Centro de Zoología Aplicada.