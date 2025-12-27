MinutoUno

Dos meses nos separan del próximo fin de semana largo: cuándo será el feriado

Con el calendario 2026 ya definido, uno de los descansos más esperados del año empieza a tomar forma.

A medida que se acerca el cierre de 2025, crece el interés por conocer cómo quedará organizado el cronograma de feriados del año siguiente. En ese contexto, el Carnaval aparece como una de las fechas clave, no solo por su tradición cultural, sino también por el impacto que tiene en la planificación de escapadas y actividades recreativas.

Cuándo serán los feriados por carnavales

Según el calendario oficial, los feriados de Carnaval 2026 caerán el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Ambas fechas están consideradas feriados nacionales inamovibles, por lo que el descanso está garantizado en todo el país.

Gracias a la disposición del calendario, estos dos feriados se enlazan directamente con el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, dando lugar a cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado hasta el martes inclusive. De esta manera, el Carnaval se convertirá en el primer fin de semana largo del año 2026.

Este bloque de descanso resulta ideal para organizar viajes cortos, participar de festejos populares o simplemente disfrutar de una pausa prolongada antes de retomar la actividad laboral y escolar.

Calendario de feriados 2026

Enero

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo — feriado inamovible

Febrero

  • 16 de febrero (lunes): Carnaval — feriado inamovible

  • 17 de febrero (martes): Carnaval — feriado inamovible

Marzo

  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia — feriado inamovible

  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas — feriado inamovible

  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo — feriado inamovible

Mayo

  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador — feriado inamovible

  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo — feriado inamovible

Junio

  • 17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes — feriado trasladable

  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano — feriado inamovible

Julio

  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia — feriado inamovible

Agosto

  • 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín — feriado trasladable

Octubre

  • 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural — feriado trasladable

Noviembre

  • 20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional — feriado trasladable

Diciembre

  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María — feriado inamovible

  • 25 de diciembre (viernes): Navidad — feriado inamovible

