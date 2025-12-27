Dos meses nos separan del próximo fin de semana largo: cuándo será el feriado
Con el calendario 2026 ya definido, uno de los descansos más esperados del año empieza a tomar forma.
A medida que se acerca el cierre de 2025, crece el interés por conocer cómo quedará organizado el cronograma de feriados del año siguiente. En ese contexto, el Carnaval aparece como una de las fechas clave, no solo por su tradición cultural, sino también por el impacto que tiene en la planificación de escapadas y actividades recreativas.
Cuándo serán los feriados por carnavales
Según el calendario oficial, los feriados de Carnaval 2026 caerán el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Ambas fechas están consideradas feriados nacionales inamovibles, por lo que el descanso está garantizado en todo el país.
Gracias a la disposición del calendario, estos dos feriados se enlazan directamente con el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, dando lugar a cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado hasta el martes inclusive. De esta manera, el Carnaval se convertirá en el primer fin de semana largo del año 2026.
Este bloque de descanso resulta ideal para organizar viajes cortos, participar de festejos populares o simplemente disfrutar de una pausa prolongada antes de retomar la actividad laboral y escolar.
Calendario de feriados 2026
Enero
-
1 de enero (jueves): Año Nuevo — feriado inamovible
Febrero
-
16 de febrero (lunes): Carnaval — feriado inamovible
17 de febrero (martes): Carnaval — feriado inamovible
Marzo
-
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia — feriado inamovible
-
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas — feriado inamovible
3 de abril (viernes): Viernes Santo — feriado inamovible
Mayo
-
1 de mayo (viernes): Día del Trabajador — feriado inamovible
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo — feriado inamovible
Junio
-
17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes — feriado trasladable
-
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano — feriado inamovible
Julio
-
9 de julio (jueves): Día de la Independencia — feriado inamovible
Agosto
-
17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín — feriado trasladable
Octubre
Noviembre
-
20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional — feriado trasladable
Diciembre
-
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María — feriado inamovible
25 de diciembre (viernes): Navidad — feriado inamovible
