Explosión en Remedios de Escalada: murieron otras dos personas y ya son cuatro las víctimas fatales
Los nuevos fallecimientos se confirmaron este sábado, a ocho días del devastador estallido en el partido bonaerense de Lanús. Ambas personas permanecían internadas en grave estado en un centro de salud de San Justo.
La tragedia por la explosión de gas en Remedios de Escalada sumó otras dos víctimas fatales. Este sábado se confirmó la muerte de dos personas que permanecían internadas como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el estallido ocurrido el viernes 13 de noviembre. De esta manera, ya son cuatro los fallecidos por el siniestro en el partido bonaerense de Lanús.
Según confirmaron fuentes judiciales, las dos víctimas estaban internadas en un centro de salud de San Justo, en el partido de La Matanza. Por el momento, sus identidades no fueron difundidas oficialmente. Se trataría de trabajadores que se encontraban en el lugar cuando se produjo la explosión.
Los nuevos fallecimientos se suman a los de Marcelo García, un operario de MetroGAS de 47 años cuyo cuerpo fue identificado mediante un estudio de ADN, y Néstor Julián D'Alesandro, de 44 años, quien murió el jueves 19 de noviembre después de permanecer internado en terapia intensiva.
Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada
El devastador episodio ocurrió durante la mañana del viernes 13 de noviembre en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada. En ese lugar se realizaban trabajos sobre la red de distribución de gas cuando una máquina perforadora dañó una cañería de media presión. La rotura provocó una importante fuga que derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones.
El estallido alcanzó viviendas, comercios y vehículos, además de provocar importantes daños materiales en las construcciones cercanas. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo con bomberos, ambulancias, personal de Defensa Civil y efectivos de seguridad.
Como consecuencia del siniestro, alrededor de 30 personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas a distintos centros de salud. Algunos de los trabajadores afectados sufrieron quemaduras de extrema gravedad y permanecieron internados durante los días posteriores a la explosión.
Qué investiga la Justicia por la explosión en Lanús
La investigación judicial busca establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y determinar si existieron responsabilidades en los trabajos que se realizaban en la vía pública. Una de las principales medidas dispuestas por la fiscalía fue el secuestro de la máquina perforadora que habría provocado el daño en el conducto de gas. El equipo pertenecía a Exgadet, la empresa contratista que llevaba adelante las tareas vinculadas con la red de distribución de MetroGAS.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario