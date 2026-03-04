Explotó un auto en un complejo de Procrear y un bombero resultó herido

El efectivo fue trasladado de inmediato al cuartel de bomberos, donde fue atendido por personal médico. Una vez allí, se constató que las lesiones solo fueron de carácter superficial, confirmaron desde la central de emergencias. "Gracias a Dios, nada grave", remarcaron las autoridades.

Video: un camión de basura se prendió fuego en Nueva Pompeya

incendio camion basura nueva pompeya

Un camión recolector de residuos de la Ciudad de Buenos Aires se incendió por completo el martes por la mañana en el barrio de Nueva Pompeya. El incidente motivó un importante operativo con la intervención de Bomberos y personal de la Policía porteña.

El siniestro se reportó alrededor de las 9:44 sobre la Avenida Perito Moreno al 760, a metros del cruce con Avenida Sáenz. Con motivo del operativo montado por los bomberos y la Policía de la Ciudad, toda la zona permaneció cortada al tránsito.

Tal como se observa en diferentes videos, las llamas avanzaron rápidamente sobre el camión de basura y consumieron tanto la cabina como las ruedas delanteras y traseras, lo que provocó que el vehículo quedara totalmente destruido.

