Explotó un auto en un complejo de Procrear y un bombero resultó herido
El vehículo equipado con un tubo de GNC se convirtió en una bola de fuego y provocó un fuerte estallido causando pánico entre los vecinos.
Momentos de pánico y tensión se vivieron el martes por la tarde en el barrio Procrear del partido de Ituzaingó, donde un auto equipado con un tubo Gas Natural Comprimido (GNC) se incendió y explotó. A causa del violento estallido, un bombero voluntario que trabajaba en el lugar resultó herido.
El siniestro se produjo en la esquina de El Pórtico y El Tirador, cuando un auto Peugeot 405 comenzó a incendiarse. Rápidamente las llamas consumieron todo el vehículo, provocando una densa columna de humo negro que alertó a los vecinos de la zona.
Tras el llamado a los equipos de emergencia, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó arribó rápidamente al lugar para asegurar el perímetro y contener las llamas. Tal como se observa en un video grabado por uno de los vecinos del lugar, el fuego afectó severamente la estructura trasera del rodado, que terminó envuelto en una bola de fuego en plena vía pública.
De un momento a otro, mientras los bomberos trabajaban en el lugar, el tubo de GNC, ya alcanzado por las llamas, no resistió las extremas temperaturas y detonó, generando una potente explosión seguida de una onda expansiva que causó pánico entre los testigos.
Con motivo del estallido, un bombero voluntario resultó herido tras ser alcanzado por un fragmento del cilindro de GNC, según detallaron fuentes del operativo.
El efectivo fue trasladado de inmediato al cuartel de bomberos, donde fue atendido por personal médico. Una vez allí, se constató que las lesiones solo fueron de carácter superficial, confirmaron desde la central de emergencias. "Gracias a Dios, nada grave", remarcaron las autoridades.
Video: un camión de basura se prendió fuego en Nueva Pompeya
Un camión recolector de residuos de la Ciudad de Buenos Aires se incendió por completo el martes por la mañana en el barrio de Nueva Pompeya. El incidente motivó un importante operativo con la intervención de Bomberos y personal de la Policía porteña.
El siniestro se reportó alrededor de las 9:44 sobre la Avenida Perito Moreno al 760, a metros del cruce con Avenida Sáenz. Con motivo del operativo montado por los bomberos y la Policía de la Ciudad, toda la zona permaneció cortada al tránsito.
Tal como se observa en diferentes videos, las llamas avanzaron rápidamente sobre el camión de basura y consumieron tanto la cabina como las ruedas delanteras y traseras, lo que provocó que el vehículo quedara totalmente destruido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario