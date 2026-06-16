Expulsaron del país al "gerente" de un jefe del narcotráfico de Villa Lugano: lo habían arrestado en 2021

narco peruano dumbo "Dumbo", el jefe de Huaura Casanova, cumple una condena a 32 años por narcotráfico

Después de casi cinco años Huaura Casanova fue expulsado del país esta semana por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, cuya titular es la jueza Sabrina Edith Namer, informaron fuentes oficiales.

La orden fue ejecutada por personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con participación del Departamento Seguridad y Detenidos, de un Grupo Especial GE-1 y de un Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF).

Finalmente Huaura Casanova partió desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires hacia Lima, Perú, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Mientras tanto, "Dumbo", también de nacionalidad peruana, continúa alojado en una cárcel argentina cumpliendo una pena de 32 años de prisión por narcotráfico, acopio de armas y utilización de menores de edad en su actividad delictiva, todos delitos cometidos entre 2019 y 2021.