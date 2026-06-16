Expulsaron del país al "gerente" de un jefe del narcotráfico de Villa Lugano: lo habían arrestado en 2021
Andy Juniors Huaura Casanova actuaba en nombre de "Dumbo", el jefe narco de Villa Lugano que fue condenado a 32 años de cárcel. Lo enviaron de vuelta a Perú.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron este martes la orden de expulsión contra Andy Juniors Huaura Casanova, alias "Chino", quien estaba detenido desde 2021 por su participación en un plan para expandir el territorio de "Dumbo", el jefe del narcotráfico de Villa Lugano.
La banda de "Dumbo", cuyo nombre es Raúl Martín Maylli Rivera, operaba usando a menores de edad como "marcadores" desde los barrios porteños de Villa Lugano y el Bajo Flores, y en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.
Tras la captura y condena a prisión del líder narco, sus "gerentes", incluido Huaura Casanova, intentaron reagrupar la banda en 2021 y extender su actividad dentro del barrio Padre Mugica, en Retiro, aunque tuviesen que disputar el territorio con otra organización del narcotráfico.
Ese mismo año los investigadores policiales lograron identificar y localizar a los miembros de la banda. La detención de Huaura Casanova se produjo en una serie de allanamientos en Villa Fiorito y quedó imputado por tráfico de drogas y otros delitos.
Después de casi cinco años Huaura Casanova fue expulsado del país esta semana por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, cuya titular es la jueza Sabrina Edith Namer, informaron fuentes oficiales.
La orden fue ejecutada por personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con participación del Departamento Seguridad y Detenidos, de un Grupo Especial GE-1 y de un Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF).
Finalmente Huaura Casanova partió desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires hacia Lima, Perú, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
Mientras tanto, "Dumbo", también de nacionalidad peruana, continúa alojado en una cárcel argentina cumpliendo una pena de 32 años de prisión por narcotráfico, acopio de armas y utilización de menores de edad en su actividad delictiva, todos delitos cometidos entre 2019 y 2021.
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