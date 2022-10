Ezeiza: desarticularon a una banda dedicada a la la venta ilegal de remedios

Con los datos surgidos de las distintas pesquisas, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora -a cargo del Dr. Luis Antonio Armella- ordenó el allanamiento a dicha distribuidora localizada en el Polo Industrial Ezeiza y ubicada sobre la calle Puente del Inca al 2000. Durante el operativo, cuatro hombres argentinos y mayores de edad fueron imputados en la causa.

Asimismo, se secuestraron noventa cajas por quince sobres de Uvasal, cuarenta cajas por veinte comprimidos de Tabcin plus, ochenta y nueve cajas por veinte comprimidos de Actron plus vencidos, doscientos cinco cajas por cincuenta comprimidos de Buscapina perla, nueve cajas por sesenta comprimidos de Ibupirac, una caja por veinte comprimidos de Qura plus, ciento cincuenta cajas por diez comprimidos de Sidenafil 50mg, dieciséis cajas por treinta blíster de diez comprimidos de Tafirol forte, setenta y ocho cajas por cuarenta blíster de diez comprimidos de Tafirol, un bibliorato que contiene documentación respaldatoria de la maniobra ilícita como remitos del proveedor a perflimp y razón social, dos notebooks, tres teléfonos celulares, cuatrocientas cincuenta botellas de 1 litro de alcohol en gel vencido, trescientas cajas que contienen veinticuatro unidades de alcohol sanitizante vencido y 334 mil pesos en efectivo.

Sin embargo, durante el procedimiento los uniformados advirtieron además que en dicho lugar había una multiplicidad de piezas de caza, entre los que se encontraban especies en peligro de extinción como puma, ciervo dama, ciervo colorado y ciervo axis, entre otras.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.