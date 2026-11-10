Quién fue el Cura Brochero, el santo argentino nombrado por el papa León XIV en Córdoba

Tras sufrir de lepra y ceguera en sus últimos años de vida, producto de su contacto estrecho con los enfermos que asistía, falleció en 1914. Su inquebrantable vocación de servicio lo llevó a ser canonizado en 2016, convirtiéndose en un ícono de fe indiscutido que hoy el papa León XIV volvió a enaltecer ante el pueblo argentino.