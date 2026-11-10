Quién fue el Cura Brochero, el santo argentino nombrado por el papa León XIV en Córdoba
El papa León XIV homenajeó al Cura Brochero en su misa en Córdoba. Conocé la historia del cura gaucho y su inmenso legado para todos los fieles argentinos.
Durante la histórica misa que el papa León XIV brindó este martes ante una multitud en la provincia de Córdoba, la figura de l Cura Brochero fue recordada con profunda emoción. El líder de la Iglesia Católica destacó al sacerdote nacional como un enorme ejemplo de entrega, fe y sacrificio pastoral.
La obra del Cura Brochero en las sierras de Córdoba
José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como el "cura gaucho", nació en 1840 y dedicó su vida entera a la evangelización y asistencia de los sectores más vulnerables de la sociedad. A lomo de su inseparable mula, Malacara, recorrió incansablemente las sierras cordobesas para acercar contención espiritual y material a los enfermos y desamparados.
Más allá de su profunda labor religiosa, Brochero fue un pilar fundamental para el desarrollo cívico y social de la región. Durante su vida, impulsó fervientemente la construcción de caminos, acueductos, iglesias y escuelas, logrando transformar por completo la calidad de vida de los habitantes serranos que se encontraban aislados.
Tras sufrir de lepra y ceguera en sus últimos años de vida, producto de su contacto estrecho con los enfermos que asistía, falleció en 1914. Su inquebrantable vocación de servicio lo llevó a ser canonizado en 2016, convirtiéndose en un ícono de fe indiscutido que hoy el papa León XIV volvió a enaltecer ante el pueblo argentino.
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